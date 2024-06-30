"Мы бережем своих людей": на одного украинца гибнет шесть россиян, — Зеленский (видео)

Глава украинского государства уточнил, что ранее этот показатель составлял 1 к 4. Владимир Зеленский также убежден, что Украина может быть технологичнее России.

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Сейчас на Харьковском и Покровском направлениях потери россиян в личном составе значительно превышают украинские — погибает 1 украинец на шесть оккупантов. Об этом в интервью американскому изданию The Philadelphia Inquirer заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Действительно, у них гораздо больше людей. Действительно, мы бережем своих людей больше. Действительно, у нас людей не будет больше чем у россиян. Но в этом всем мы должны посмотреть, что у нас сегодня погибает один украинец к шести россиянам", — сказал Зеленский.

Он уточнил, что речь идет о Харьковском и Покровском направлении, где ранее это соотношение составляло 1 к 4.

Глава государства пояснил, что этими словами он не говорит о том, что Украине хватит людей.

"Я просто хочу сказать, что все эти разговоры о большом количестве людей, о миллионах россиян, да они правы, но сейчас другая война — война технологическая. Кто более технологичен, тот может побеждать", — отметил Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что для того, чтобы быть более технологичным, международным партнерам сейчас достаточно сделать две вещи:

не давать россиянам развивать производство дронов и ракет, с использованием западных микроэлементов в обход санкций;

финансировать внутреннее производство дронов и ракет в Украине, которое на сегодня уже появилось.

"Мы можем быть технологичнее, чем Россия", — подытожил Зеленский.

Напомним, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "понятный и детальный" план окончания войны будет готов в 2024 году.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу прекратить снимать санкции с российских олигархов.