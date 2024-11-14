Ада Роговцева опинилася в лікарні: донька акторки розповіла про стан народної артистки

87-річна Ада Роговецева пройшла лікування у столичному Центрі Серця. Дві вистави за її участі довелося перенести.

Герой України, народна артистка, акторка театру і кіно Ада Роговцева потрапила до лікарні. Через стан здоров'я довелось скасувати дві вистави. Про це повідомила її донька, режисерка Катерина Степанкова, на своїй сторінці в Facebook у середу, 13 листопада.

"Тиждень тому мама була в лікарні. Було тяжко. Відміна і перенос двох вистав. Неможливість відвідати Землю Поетів. Мамин відчай з приводу відмін. І абсолютна непевність щодо подальших вистав і термінів одужання", — написала Степанкова.

Лікування 87-річна акторка проходила в київському Центрі Серця.

Попри перенесену недугу, Ада Роговцева вже повернулася до улюбленої справи. Її перша після відновлення вистава "Будьте, як вдома" відбулася в Одесі. Донька актриси поділилася своїм захопленням силою волі та професійною відданістю матері.

"Я стояла за лаштунками і вкотре дивувалася її волі, її унікальній здатності переламувати себе в сценічній роботі, долати власне знесилля заради служіння! Дякую всій команді "Будьте!". Дякую Богові за диво, яке мені пощастило називати мамою!", — додала Степанкова.

Вона також поділилася фото з Роговцевою після вистави.

Ада Роговцева з донькою після вистави

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