Ада Роговцева показала фото сина, який помер від раку 13 років тому

1 липня виповнилося 13 років від дня смерті Костянтина Степанкова-молодшого, єдиного сина народної артистки України Ади Роговцевої.

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Про це зірка театру і кіно написала на своїй сторінці в Instagram, додавши чорно-біле фото, де притискається до своєї дитини.

"1 липня 2012 року день смерті мого сина", — написала вона.

Фото: Ада Роговцева/ Instagram

Костянтин — син Ади Роговцевої та її покійного чоловіка, відомого українського актора Костянтина Степанкова, який помер 2004-го.

Він пішов по стопах батьків і став театральним постановником і кінорежисером.

Ще в 90-их роках він присвятив свою бенефісну постановку "Дякую" в театрі ім. Лесі Українки Аді Роговцевій. Лесі Українки Аді Роговцевій. Пізніше Степанков-молодший залишив театр і кіно, розпочавши свою роботу в Міжнародній академії екології.

Костянтин брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, після цього зняв на цю тему фільм.

Мати, дружина і сестра Костянтина залишалися поруч із ним до його останніх хвилин життя. Йому було 49 років. Чоловік похований у селі Жовтневе під Києвом, де покоїться його батько.

У нього залишилася вдова, український балетмейстер Ольга Сьомешкіна, і дочка Дар'я Степанкова.

Крім сина, в Ади Роговцевої є донька Катерина Степанкова. Вона теж стала актрисою і режисеркою, удостоєна звання Заслуженого діяча мистецтв України.

Ада Роговцева з донькою Фото: Ада Роговцева/ Instagram

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