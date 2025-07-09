"Настане день": Ада Роговцева звернулася до генерала Залужного з потужною промовою (відео)

87-річна українська акторка Ада Роговцева публічно звернулася до колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якому 8 липня виповнилося 52 роки. Діячка висловила сподівання, що незабаром українці по-іншому святкуватимуть день народження "залізного генерала".

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Відео з привітанням легендарна зірка театру та екрану записала, розмістивши його в Instagram.

Ада Роговцева звернулася до Валерія Залужного

"Дорогий Валерію Федоровичу, вітаю вас з днем народження. Навздогін, з потягу, під тривогу. Я вірю: настане день, світлий день і ми будемо святкувати зовсім інакше ваш день народження. Я горда, що ви наш друг, мій друг. Я горда, що на нагородному мого онука Олексія Степанкова стоїть ваш підпис. Ми вас любимо всією Україною. Щасти вам, будьте здорові", — сказала знаменитість прямо в потязі.

У коментарях українці приєдналися до слів акторки:

"Я приєднуюся до вітання та побажань".

"Ми теж вітаємо, бажаємо здоров'я і терпіння! Борітеся, поборемо!!!"

"Приєднуюся до привітань! Ми чекаємо на вас, пане генерале! Ви нам дуже потрібні!"

Тим часом Валерій Залужний, який наразі виконує роль посла України у Великій Британії, у свій день народження показався у спортзалі.

"Боротьба триває", — написав колишній головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний Фото: Валерій Залужний / Facebook

Зазначимо, що 8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Уже 7 березня стало відомо, що глава держави погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії. З тих пір він здебільшого перебуває в Лондоні.

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