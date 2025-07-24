"Завдяки тобі я став тим, ким є": Залужний привітав дружину з 49-річчям, що про неї відомо

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зворушливо привітав свою дружину Олену з днем народження. Посол України у Великій Британії звернувся до іменинниці, якій сьогодні виповнилося 49 років.

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"Чим дорослішим я стаю, щороку саме у цей день, перш за все, намагаюсь дати оцінку собі. Наскільки я був саме тим, ким ти мене уявляєш? І чи розумію, що ти сьогодні відчуваєш? Як усе це проживаєш? І якщо з першим я можу бути чесним, то з другим точно розумію, що все це саме через мене. Я розумію, яка важка ноша на твоїх тендітних плечах. Тому завжди хочу вибачитись і пообіцяти щось інше. Але ти не хочеш цього. Бо вже зробила свій вибір — присвятила своє життя мені. Завдяки тобі я став тим, ким є. Я став частиною тебе", — написав Залужний.

Посол України у Великій Британії зазначив, що безмежно щасливий, що Олена в нього є.

"З Днем Народження, Кохана", — додав колишній головнокомандувач.

Валерій Залужний з дружиною Оленою Фото: Валерій Залужний / Facebook

Українці приєдналися до привітань у коментарях:

"Нехай щастя огортає вашу родину. Пані Олена, бажаю бути щасливою. З Днем народження!".

"Найщиріші вітання! Перемоги, кохання, натхнення, щастя і здоров'я на то все!".

"Які чудові слова! Вітання прекрасній дружині!".

Дружина Валерія Залужного: що відомо

У зв'язку з посадою чоловіка інформації про іменинницю у відкритих джерелах доволі мало.

Відомо, що дружина Валерія Залужного за фахом фінансист, вона працювала в Укргазбанку. Пара одружена понад 20 років. У них є дві доньки від попередніх шлюбів, Христина та Аріна, а спільних дітей подружжя не має.

Сторінка Олени у Facebook закрита. У неї понад тисяча друзів у цій соцмережі.

Сторінка Олени у Facebook закрита Фото: Facebook

Колишній головнокомандувач часто розповідав, що Олена стала йому справжньою опорою в житті, дякуючи їй за терпіння, віру та підтримку.

Валерій Залужний з дружиною Оленою Фото: Валерій Залужний\Facebook

Де зараз Залужний

Валерій Залужний у липні 2024 року офіційно обійняв посаду посла України у Великій Британії. Президент України Володимир Зеленський звільнив його того ж року в лютому, замінивши Олександром Сирським на посаді головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Валерій Залужний розповів про війну РФ і про шанси українців проїхати в танку по Москві.