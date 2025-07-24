Скоро и собаки не захотят здесь жить: какие "перлы" написали украинцы на плакатах в ходе протестов (фото)
В Украине в течение 22-23 июля проходили протесты из-за ликвидации независимости НАБУ и САП. Активисты, которые собрались на улицах городов, показали настоящую креативность надписями к власти на плакатах.
В соцсетях Threads и Instagram пользователи делятся плакатами с митингов против законопроекта №12414. С помощью надписей люди выражают свои возмущения и позицию власти. Фокус собрал фотографии транспарантов с самыми оригинальными надписями.
В частности, активисты цитируют песни известных украинских исполнителей:
- "Что за стремные пассажиры здесь строят пьедесталы?", "Нах*я мне система, которая работает против меня", "Кто за меня переписывает законы и порядки" ("Автозак" — "Жадан и Собаки");
- "Эпоха прой*бов, эпоха причитаний" (Интро — "Жадан и Собаки");
- "Я уже не вывозю всю эту байду" ("Заговор Предметов" — "Курган и Agregat");
- "Ни обещаний, ни прощений" (одноименная песня Виктора Павлика);
- "Жалость хочет деньги, люди же хотят возмездия" ("Добровольцы" — "Хейтспич");
- "Нас кинули" (одноименная песня Скрябина).
Среди интересных или трогательных надписей людей также есть такие:
- "Любимый выносил побратимов. Власть выносит средства";
- "Источником власти являются люди с картонками";
- "На словах Иван Багряный, в законах черт *банный";
- "Люди умерли на войне, чтобы был цирк?".
Свою позицию также "высказывают" собаки сознательных украинцев:
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- После принятия закона, который фактически подчиняет НАБУ и САП Генпрокуратуре, в Украине вспыхнули массовые протесты. Фокус разобрался, откуда взялся эффект взрыва, чем это угрожает имиджу страны и какие последствия из-за митингов могут ждать власть уже на следующей неделе.
- На митинги уже отреагировал президент Владимир Зеленский, который подчеркнул, что власть вместе с правоохранительными органами "услышали то, что говорят люди на днях".
Кроме того, народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на массовые протесты по украинским городам. Она спросила, где в частности митинги "против отправки людей на убийственные миссии".