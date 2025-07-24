Скоро и собаки не захотят здесь жить: какие "перлы" написали украинцы на плакатах в ходе протестов (фото)

В Украине в течение 22-23 июля проходили протесты из-за ликвидации независимости НАБУ и САП. Активисты, которые собрались на улицах городов, показали настоящую креативность надписями к власти на плакатах.

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В соцсетях Threads и Instagram пользователи делятся плакатами с митингов против законопроекта №12414. С помощью надписей люди выражают свои возмущения и позицию власти. Фокус собрал фотографии транспарантов с самыми оригинальными надписями.

В частности, активисты цитируют песни известных украинских исполнителей:

"Что за стремные пассажиры здесь строят пьедесталы?", "Нах*я мне система, которая работает против меня", "Кто за меня переписывает законы и порядки" ("Автозак" — "Жадан и Собаки");

"Эпоха прой*бов, эпоха причитаний" (Интро — "Жадан и Собаки");

"Я уже не вывозю всю эту байду" ("Заговор Предметов" — "Курган и Agregat");

"Ни обещаний, ни прощений" (одноименная песня Виктора Павлика);

"Жалость хочет деньги, люди же хотят возмездия" ("Добровольцы" — "Хейтспич");

"Нас кинули" (одноименная песня Скрябина).

Плакат "Жалость хочет деньги, люди же хотят возмездия" Фото: Instagram

Плакат "Я уже не вывожу всю эту байду" Фото: Instagram

Среди интересных или трогательных надписей людей также есть такие:

"Любимый выносил побратимов. Власть выносит средства";

"Источником власти являются люди с картонками";

"На словах Иван Багряный, в законах черт *банный";

"Люди умерли на войне, чтобы был цирк?".

Пенсионерка с плакатом "Проплаченный студент" Фото: Threads

Девочка с плакатом "Дядя Вова это х*йово" Фото: Threads

Ребенок с плакатом "Мой папа в ВСУ не ради коррупционеров" Фото: Threads

Свою позицию также "высказывают" собаки сознательных украинцев:

Плакат "Это не я перднул, это ваш закон ваняет" Фото: Threads

Плакат "Скоро даже собаки здесь жить не захотят" Фото: Threads

Собаки с плакатами на митинге Фото: Threads

Напомним, ранее Фокус писал, что:

После принятия закона, который фактически подчиняет НАБУ и САП Генпрокуратуре, в Украине вспыхнули массовые протесты. Фокус разобрался, откуда взялся эффект взрыва, чем это угрожает имиджу страны и какие последствия из-за митингов могут ждать власть уже на следующей неделе.

На митинги уже отреагировал президент Владимир Зеленский, который подчеркнул, что власть вместе с правоохранительными органами "услышали то, что говорят люди на днях".

Кроме того, народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на массовые протесты по украинским городам. Она спросила, где в частности митинги "против отправки людей на убийственные миссии".