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Стиль жизни "Ликвидация" НАБУ и САП и протесты в Украине

Скоро и собаки не захотят здесь жить: какие "перлы" написали украинцы на плакатах в ходе протестов (фото)

митинг через набу
Украинцы на протесте из-за ликвидации независимости НАБУ | Фото: Threads

В Украине в течение 22-23 июля проходили протесты из-за ликвидации независимости НАБУ и САП. Активисты, которые собрались на улицах городов, показали настоящую креативность надписями к власти на плакатах.

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В соцсетях Threads и Instagram пользователи делятся плакатами с митингов против законопроекта №12414. С помощью надписей люди выражают свои возмущения и позицию власти. Фокус собрал фотографии транспарантов с самыми оригинальными надписями.

В частности, активисты цитируют песни известных украинских исполнителей:

  • "Что за стремные пассажиры здесь строят пьедесталы?", "Нах*я мне система, которая работает против меня", "Кто за меня переписывает законы и порядки" ("Автозак" — "Жадан и Собаки");
  • "Эпоха прой*бов, эпоха причитаний" (Интро — "Жадан и Собаки");
  • "Я уже не вывозю всю эту байду" ("Заговор Предметов" — "Курган и Agregat");
  • "Ни обещаний, ни прощений" (одноименная песня Виктора Павлика);
  • "Жалость хочет деньги, люди же хотят возмездия" ("Добровольцы" — "Хейтспич");
  • "Нас кинули" (одноименная песня Скрябина).
плакат митинг
Плакат "Жалость хочет деньги, люди же хотят возмездия"
Фото: Instagram
митинги в Украине
Плакат "Я уже не вывожу всю эту байду"
Фото: Instagram

Среди интересных или трогательных надписей людей также есть такие:

  • "Любимый выносил побратимов. Власть выносит средства";
  • "Источником власти являются люди с картонками";
  • "На словах Иван Багряный, в законах черт *банный";
  • "Люди умерли на войне, чтобы был цирк?".
Пенсионерка с плакатом на митинге
Пенсионерка с плакатом "Проплаченный студент"
Фото: Threads
дети на митинге
Девочка с плакатом "Дядя Вова это х*йово"
Фото: Threads
митинг в Украине
Ребенок с плакатом "Мой папа в ВСУ не ради коррупционеров"
Фото: Threads

Свою позицию также "высказывают" собаки сознательных украинцев:

плакат на собаке
Плакат "Это не я перднул, это ваш закон ваняет"
Фото: Threads
собака с плакатом на митинге
Плакат "Скоро даже собаки здесь жить не захотят"
Фото: Threads
протест через набу
Собаки с плакатами на митинге
Фото: Threads

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на массовые протесты по украинским городам. Она спросила, где в частности митинги "против отправки людей на убийственные миссии".