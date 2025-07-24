Признак здоровой демократии или "терпение лопнуло": чем могут обернуться митинги из-за закона №12414

После принятия закона, который фактически подчиняет НАБУ и САП Генпрокуратуре, в Украине вспыхнули массовые протесты. Что именно возмутило людей, почему власть заговорила о "недоразумении", а эксперты — о сломанном общественном договоре? Фокус разобрался, откуда взялся эффект взрыва, чем это грозит имиджу страны и какие последствия могут ждать власть уже на следующей неделе.

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После подписания президентом Владимиром Зеленским закона №12414, фактически подчиняющего НАБУ и САП Генеральному прокурору, Украину охватила волна массовых протестов. В десятках городов люди вышли на улицы с лозунгами "Коррупция — это смерть", обвиняя власть в сворачивании реформ и усилении влияния на антикоррупционные органы.

Закон №12414, который взбудоражил страну

22 июля Верховная Рада приняла, а уже вечером того же дня президент подписал законопроект №12414. Документ предусматривает, что теперь все ключевые процессуальные действия НАБУ и САП — от согласования подозрений до разрешений на негласные следственные действия — должны проходить через Генерального прокурора. То есть — через чиновника, который назначается главой государства.

Формально закон имеет целью "согласовать" нормы с Конституцией. Однако на практике — это прямое ослабление независимости органов, которые были созданы после Революции Достоинства именно как предохранители против политического влияния на борьбу с коррупцией.

Вечером 22 июля в Киеве собрались тысячи людей. Среди них — активисты, студенты, ветераны, волонтеры, представители общественного сектора и просто возмущенные граждане. Протесты состоялись также во Львове, Харькове, Одессе, Николаеве, Житомире, Днепре, Запорожье и еще по меньшей мере в 17 городах Украины. В Житомире вышло более 200 человек, в Николаеве — около 30, во Львове — несколько сотен. В течение суток количество участников по стране выросло в разы.

Как отреагировал Запад на закон №12414

Закон вызвал мгновенную реакцию международного сообщества. Представительство ЕС в Украине обнародовало заявление, в котором отмечает, что принятие закона — "отход от обязательств в сфере верховенства права". Послы стран G7 выразили "серьезную обеспокоенность", а организации Transparency International и ОЭСР прямо заявили об угрозе независимости антикоррупционных институтов.

Больше всего обеспокоены в Вашингтоне. Соединенные Штаты неоднократно выступали гарантами поддержки НАБУ и САП. Теперь это под вопросом. Речь идет не только о политической репутации Украины, но и об очень конкретных вещах — макрофинансовой помощи, военных поставках, дальнейшем продвижении на пути в ЕС.

В Офисе президента попытались взять паузу и перевести фокус. Зеленский в видеообращении заверил, что"все правоохранительные органы остаются под контролем государства" и что "никто не будет использовать свои полномочия для давления на независимость НАБУ и САП". Президент пообещал подготовить новый законопроект, который урегулирует статус этих органов и гарантирует их автономность.

Не только НАБУ: что на самом деле вызвало митинги?

"Я не думаю, что митинги связаны исключительно с темой НАБУ и САП. Честно говоря, сомневаюсь, что большинство протестующих детально понимает, в чем суть изменений. Подчинение этих органов Генпрокурору — это, на самом деле, шаг, который уже существовал ранее после их создания. С юридической точки зрения это не такое уж и сенсационное изменение. Но это стало триггером", — говорит Фокусу политолог Олег Постернак.

Он отмечает, что причина глубже: после более трех лет масштабной войны общество устало от политической пассивности. Активность граждан ограничивалась, но накопленный запрос на участие в политической жизни начинает прорываться наружу.

"Люди, особенно молодежь и общественные активисты, хотят чувствовать свою важность для государства. Они стремятся влиять на политические процессы. Протест — это форма возвращения к публичной жизни. Для многих это способ снова быть услышанным", — говорит политолог.

Политический эксперт Игорь Рейтерович также считает, что украинцы вышли на улицы не только из-за самого факта изменений в подчинении НАБУ. Главное — это ощущение, что власть грубо нарушила негласный общественный договор, который существовал с 2022 года: "мы не трогаем некоторые сложные темы, но и вы не касаетесь базовых ценностей".

По его словам, ситуация с НАБУ стала триггером, потому что она затрагивает вопрос европейской интеграции — ценности, вокруг которой украинское общество неоднократно объединялось в самые тяжелые моменты своей истории, в частности в 2004 и 2014 годах.

Отдельная претензия к власти — это отсутствие понятной, своевременной коммуникации.

"Все было сделано внезапно, нагло, без объяснений. Это вызвало ассоциации с практиками предыдущей власти, которая "делала тихо" и в конце концов сбежала в Ростов", — отмечает Фокусу эксперт.

По мнению Рейтеровича, протестующие могли не знать всех юридических нюансов, но суть они поняли: теперь Генпрокурор будет иметь контроль над органами, которые должны преследовать топ-коррупцию. Это — риск неприкосновенности для чиновников.

Протест против закона №12414 как флешмоб, а не революция

По мнению Олега Постернака, эти протесты носят скорее символический характер и во многом напоминают молодежные флешмобы.

"Это не Третий Майдан и не подъем нации. Это скорее реакция на длительное блокирование политической жизни. Люди выходят не только из-за закона — есть и другие накопленные проблемы: нарушение прав в ТЦК, скандалы с конкурсами в БЭБ и тому подобное. Поводов много", — говорит политолог.

НАБУ и САП, по его словам, хоть и имеют важное значение в борьбе с топ-коррупцией, но вряд ли существенно влияют на жизнь рядового украинца. Эффективность этих органов за последние годы тоже вызывает много вопросов.

По мнению Игоря Рейтеровича, продолжение протестов будет зависеть от действий президента.

"Если президент действительно внесет разумные изменения в закон, которые вернут независимость НАБУ и САП — протест сойдет на нет. Может быть финальная акция "кто здесь народ?", но без новых требований или эскалации", — считает политолог.

По его словам, лозунгов о Зеленском практически не было. На митингах упоминали, скорее, Офис президента или главу ОП Андрея Ермака.

"Люди вышли не ради революции, а чтобы защитить принципы. Если власть сделает выводы — они разойдутся", — говорит Рейтерович.

Как митинги против закона №12414 помогают имиджу Украины

Постернак считает, что для международных партнеров протесты не являются чем-то негативным, а наоборот.

"Это выглядит как признак здоровой демократии. То, что люди могут протестовать во время войны — это, собственно, то, что отличает Украину от России. Демократия не на бумаге, а в реальности. Израиль, кстати, тоже переживает подобное", — говорит политолог.

Вместе с тем, украинская власть должна быть осторожной — есть риск, что Россия использует ситуацию: через информационные кампании, ботофермы, провокации внутри гражданского общества. В частности, о таких сценариях уже предупреждали СБУ и глава ГУР Буданов.

Рейтерович также считает, что несмотря на риски для внутренней стабильности, протесты не ударили по имиджу Украины на международной арене.

"Это спасло имидж Украины. Власть загрязнила ситуацию, а гражданское общество ее отмыло. Запад увидел, что мы — живая демократия с активным, самостоятельным народом. Это важно", — говорит политолог.

Особенность протеста — его децентрализованный характер. Он не имел единого политического руководства. Политики на акциях были, но часто их воспринимали враждебно. Это еще одно доказательство, что протест действительно народный.

Какие выводы должна сделать власть после скандала вокруг закона о НАБУ и САП

Постернак обращает внимание на то, что одна из ключевых проблем — это полное отсутствие нормальной коммуникации власти с обществом.

"Закон провели "молниеносно", без объяснений. Никакого коммуникативного сопровождения — ни от Офиса президента, ни от Кабмина. Для людей такая скорость стала вызовом. И именно она спровоцировала эмоциональную волну", — продолжает эксперт.

Он считает, что власть, которая решила пойти на уступки протестующим, продемонстрировала важную вещь: даже небольшое давление со стороны общества может иметь реальный результат. Это может усилить веру людей в собственную силу и влияние, а также придать новый импульс гражданской активности.

"Война обостряет восприятие. Поэтому и появляются радикальные лозунги, нецензурные плакаты. Это выглядит дико, но имеет право на существование в условиях демократии. Другое дело — что власть до сих пор не понимает, как работать в новой реальности", — считает Постернак.

По мнению Рейтеровича, власть должна извлечь из ситуации урок: нельзя рассчитывать на то, что обществу хватит развлекательных программ и лояльных телеграм-каналов. Люди изменились, особенно молодежь. Они хотят не только воевать, но и быть участниками политической жизни.

"Это не была попытка свержения власти. Это — признак здоровой демократии. Если проблема решена — протест завершается. Если нет — будет продолжение. Но не через деструктив, а через принцип", — считает политолог.

Напомним, Фокус разбивал что на самом деле стоит за законом №12414, и чем может обернуться перезагрузка антикоррупционной системы для Украины.

Также Фокус выяснял, кто заинтересован в изменении полномочий антикоррупционных органов и как это повлияет на европейское будущее Украины.