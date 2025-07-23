Резонансный закон №12414 подписан: потеряет ли Украина поддержку Запада из-за удара по НАБУ и САП

Владимир Зеленский подписал закон, который меняет баланс сил в борьбе с коррупцией — генпрокурор получает контроль над НАБУ и САП. Это вызвало протесты, критику Запада и заявления о сворачивании реформ. Фокус выяснял, кто заинтересован в изменении полномочий антикоррупционных органов и как это повлияет на европейское будущее Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля подписал законопроект №12414. Правки к нему ограничивают полномочия НАБУ и САП. В частности генеральный прокурор получает право изымать любое производство НАБУ и передавать его другим правоохранительным органам. Также генпрокурор может давать обязательные письменные указания детективам НАБУ. Руководитель САП теряет право самостоятельно входить в группы прокуроров, а все решения САП и НАБУ должны согласовываться с генеральным прокурором.

Новый закон вызвал первые массовые акции протеста с начала полномасштабной войны. Они начались вечером 22 июля и продолжаются до сих пор.

Ряд народных депутатов Украины готовят конституционное представление по обжалованию этого закона.

Внешнеполитические ведомства Германия и Франция уже негативно отреагировали на скандальный закон о НАБУ и САП.

"Независимость и сила антикоррупционных институтов Украины были ключевыми факторами реформ последних лет. Украина и в дальнейшем будет оцениваться по их прогрессу", — заявили в МИД Германии.

Французский министр иностранных дел Бенджамин Хаддад отметил, что ситуацию еще можно спасти.

"Еще не поздно вернуться к этому. Мы будем чрезвычайно бдительными по этому вопросу", — добавил он.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредила власти Украины о негативном влиянии ситуации вокруг антикоррупционных органов на оборонные инвестиции и финансирование восстановления.

Ограничение независимости САП и НАБУ: почему изменили полномочия антикоррупционных органов

По мнению участника российско-украинской войны, общественного активиста, юриста Олега Симороза, инициатива по ограничению полномочий НАБУ и САП исходит от ближайшего окружения президента Украины, которое, по его словам, "погрязло в коррупционных скандалах и производствах". Это, в частности бывшие вице-премьер-министры Украины Алексей Чернышов и Ольга Стефанишина, нынешний глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко и другие деятели, которые являются частью президентского окружения и фигурируют в коррупционных делах. Эти лица, по словам Симороза, стали объектом расследований, но вместо борьбы с коррупцией власть выбрала другой путь.

"Президент решил не придерживаться нулевой толерантности к коррупции, а влиять на производства против своего окружения, разваливать их и демонстрировать обществу, что якобы никаких производств нет. Тезис "нет производств, нет приговоров, следовательно, нет коррупции" является любимым аргументом коррупционеров и их покровителей. Такой подход, является антидемократическим и подрывает доверие к власти", — говорит Фокусу Симороз.

Юрист раскритиковал способ, которым была принята правка. По его словам, вместо соблюдения парламентского регламента и прохождения полноценной процедуры рассмотрения законопроекта, правка была внесена в обход стандартных механизмов. В частности правку народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского добавили в законопроект, касающийся пропавших без вести.

"Эта правка забирает полномочия, которые делали НАБУ и САП независимыми органами, способными самостоятельно принимать решения по юрисдикции, производствам, подозрениям, гласным и негласным следственным действиям. Теперь все эти действия необходимо согласовывать с генеральным прокурором, который является "человеком президента". Кроме того, правка позволяет забирать уголовные производства из НАБУ, что подрывает всю антикоррупционную систему", — отметил Симороз.

В качестве примера он привел историю времен генерального прокурора Ирины Венедиктовой, когда уголовное производство против заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова было изъято из НАБУ. Татаров, по словам Симороза, имел подозрение в коррупционных схемах, связанных с застройщиком Микитасем, для которого он работал адвокатом. Производство передали Службе безопасности Украины, которая впоследствии его закрыла.

Симороз назвал принятие правки "ужасной антидемократической вещью", которая отбрасывает Украину от демократических принципов. По его мнению, такие действия власти свидетельствуют об отходе от европейских ценностей и приближении к практикам, характерным для России, что особенно тревожно в контексте войны.

"Украинский парламент сделал шаг в сторону России, а не цивилизованного мира", — заявил он.

Новое подчинение НАБУ и САП — логичное решение?

Политический эксперт Алексей Голобуцкий отметил, что решение о сокращении независимости САП и НАБУ было логичным, учитывая нынешнюю политическую конъюнктуру, где большинство институтов находятся под контролем власти. Независимость этого органа, несмотря на давление, остается ключевым фактором, который и объясняет принятие правки.

По мнению основателя издания "Наші Гроші" Юрия Николова, ограничение полномочий НАБУ и САП произошло из-за того, что НАБУ начало расследование против фирм партнеров ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, а самому совладельцу Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу якобы готовилось подозрение из-за производства дронов.

"Я не шучу. Все причастные к этой сфере знают за какими юробличчами скрываются высокомаржинальные секреты. Но это неприлично говорить вслух, потому что Путин узнает и нападет. Не знаю, знают ли об этом на Западе, у которого Зеленский просит деньги для украинских производителей оружия, чтобы оплатить нашу защиту и гешефт корешей" — пишет Николов (первоначальная орфография сохранена).

В свою очередь председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк, отметил, что этот законопроект был принят, чтобы избежать дублирования функций в системе органов прокуратуры.

"Мы живем в правовом государстве. Есть основной закон — Конституция. По Конституции Генеральный прокурор у нас в стране один. Не может быть дублирования в этом вопросе", - отметил глава СБУ.

Также комментируя операцию СБУ и ОГП по Национальному антикоррупционному бюро, Малюк отметил, что она проводится для очистки структуры от враждебных российских элементов.

"Очищение, которое эта структура сейчас проходит, — это большой плюс. Я уверен, они смогут принять для этого необходимые меры, а мы им будем помогать, чтобы в будущем избежать подобных преступных проявлений. Для нас нет исключений, мы будем и в дальнейшем искоренять враждебное влияние где бы то ни было", — сказал Малюк.

САП и НАБУ под Генпрокурором: что будет дальше

Относительно перспектив обжалования этого решения, Голобуцкий выразил уверенность, что попытки обжалования будут.

"Конечно, оспаривать будут. Однако дальнейшее развитие событий в значительной степени будет зависеть от двух факторов: общественного резонанса и позиции западных стран. Именно эти два элемента будут определять, удастся ли сохранить действие правки, или она будет отменена", — добавил Фокусу политолог.

Он подчеркнул, что современная политическая ситуация в Украине характеризуется высоким уровнем централизации власти. При таких условиях, по его словам, ждать прорывов или качественных изменений в системе не приходится. Единственным драйвером изменений может стать общественное давление, подкрепленное поддержкой международных партнеров.

В то же время Голобуцкий обратил внимание на сложность позиции западных стран, в частности европейских партнеров Украины. С одной стороны, Запад заинтересован в поддержке Украины как страны, выполняющей роль барьера против России.

"Европейцам нужна Украина, которая продержится как барьер против России хотя бы год-два-три. В этом контексте вопрос внутренней демократии или соответствия европейским стандартам права отходят на второй план. Западные партнеры могут закрывать глаза на определенные недостатки, если Украина продолжает выполнять свою геополитическую роль. Пока нет провалов на фронте, а власть демонстрирует, что Украина сдерживает Россию, вопросы правового характера становятся второстепенными", — считает эксперт.

Однако он также указал на другой сценарий развития событий. Западные страны, в частности европейские, могут быть осторожными в поддержке Украины, если ее действия противоречат демократическим принципам. По его словам, европейские избиратели все чаще обращают внимание на то, соответствует ли Украина стандартам демократии и верховенства права. Если страна будет восприниматься как отходящая от этих принципов, это может усложнить дальнейшую поддержку.

Голобуцкий признался, что больше склоняется к пессимистической точке зрения, особенно относительно позиции европейских стран.

"К сожалению, я склоняюсь к мысли, что для Европы важнее стабильность Украины как барьера, чем ее демократическое развитие. Это прагматический подход, который диктуется геополитическими реалиями. Европейские лидеры, вероятно, будут отдавать предпочтение стабильности над идеологическими принципами, если это будет отвечать их стратегическим интересам", — подытожил эксперт.

Симороз также обратил внимание на международную реакцию. По его словам, европейские партнеры Украины уже выражают негативное отношение к таким решениям.

"Это имеет негативную реакцию от наших международных партнеров, и это отбрасывает нас от демократических инициатив. Поддержка Запада является критически важной для Украины, но подобные действия власти могут усложнить ее получение", — подчеркнул активист.

Ранее Фокус разбирал, что стоит за законопроектом №12414, и чем может обернуться перезагрузка антикоррупционной системы для Украины.

Также Фокус писал, что Владимир Зеленский, комментируя подписание законопроекта №12414, заявил, что антикоррупционная инфраструктура будет продолжать работу, "только без российских влияний".