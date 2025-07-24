Скоро й собаки не захочуть тут жити: які "перли" написали українці на плакатах в ході протестів (фото)

В Україні впродовж 22-23 липня проходили протести через ліквідацію незалежності НАБУ і САП. Активісти, які зібралися на вулицях міст, показали справжню креативність написами до влади на плакатах.

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У соцмережах Threads та Instagram користувачі діляться плакатами з мітингів проти законопроєкту №12414. З допомогою написів люди висловлюють свої обурення та позицію владі. Фокус зібрав фотографії транспарантів з найоригінальнішими написами.

Зокрема, активісти цитують пісні відомих українських виконавців:

"Що за стрьомні пасажири тут будують п'єдестали?", "Нах*я мені система, яка працює проти мене", "Хто за мене переписує закони і порядки" ("Автозак" — "Жадан і Собаки");

"Епоха прой*бів, епоха голосінь" (Інтро — "Жадан і Собаки");

"Я вже не вивозю всю цю байду" ("Заговор Предметів" — "Курган і Agregat");

"Ні обіцянок, ні пробачень" (однойменна пісня Віктора Павліка);

"Жалюгідність хоче гроші, люди ж хочуть відплати" ("Добровольці" — "хейтспіч");

"Нас кинули" (Одноймення пісня Скрябіна).

Плакат "Жалюгідність хоче гроші, люди ж хочуть відплати" Фото: Instagram

Плакат "Я вже не вивозю всю цю байду" Фото: Instagram

Серед цікавих чи зворушливих написів людей також є такі:

"Коханий виносив побратимів. Влада виносить кошти";

"Джерелом влади є люди з картонками";

"На словах Іван Багряний, у законах чорт *баний";

"Люди померли на війні, щоб був цирк?".

Пенсіонерка з плакатом "Проплачений студент" Фото: Threads

Дівчинка з плакатом "Дядя Вова це х*йово" Фото: Threads

Дитина з плакатом "Мій тато в ЗСУ не заради корупціонерів" Фото: Threads

Свою позицію також "висловлюють" собаки свідомих українців:

Плакат "Це не я перднув, це ваш закон ваняє" Фото: Threads

Плакат "Скоро навіть собаки тут жити не захочуть" Фото: Threads

Собаки з плакатами на мітингу Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Після ухвалення закону, який фактично підпорядковує НАБУ і САП Генпрокуратурі, в Україні спалахнули масові протести. Фокус розібрався, звідки взявся ефект вибуху, чим це загрожує іміджу країни та які наслідки через мітинги можуть чекати на владу вже наступного тижня.

На мітинги вже відреагував президент Володимир Зеленський, який наголосив, що влада разом з правоохоронними органами "почули те, що кажуть люди цими днями".

Крім того, народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на масові протести по українських містах. Вона запитала, де зокрема мітинги "проти відправки людей на вбивчі місії".