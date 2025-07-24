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Стиль життя "Ліквідація" НАБУ і САП та протести в Україні

Скоро й собаки не захочуть тут жити: які "перли" написали українці на плакатах в ході протестів (фото)

мітинг через набу
Українці на протесті через ліквідацію незалежності НАБУ | Фото: Threads

В Україні впродовж 22-23 липня проходили протести через ліквідацію незалежності НАБУ і САП. Активісти, які зібралися на вулицях міст, показали справжню креативність написами до влади на плакатах.

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У соцмережах Threads та Instagram користувачі діляться плакатами з мітингів проти законопроєкту №12414. З допомогою написів люди висловлюють свої обурення та позицію владі. Фокус зібрав фотографії транспарантів з найоригінальнішими написами.

Зокрема, активісти цитують пісні відомих українських виконавців:

  • "Що за стрьомні пасажири тут будують п'єдестали?", "Нах*я мені система, яка працює проти мене", "Хто за мене переписує закони і порядки" ("Автозак" — "Жадан і Собаки");
  • "Епоха прой*бів, епоха голосінь" (Інтро — "Жадан і Собаки");
  • "Я вже не вивозю всю цю байду" ("Заговор Предметів" — "Курган і Agregat");
  • "Ні обіцянок, ні пробачень" (однойменна пісня Віктора Павліка);
  • "Жалюгідність хоче гроші, люди ж хочуть відплати" ("Добровольці" — "хейтспіч");
  • "Нас кинули" (Одноймення пісня Скрябіна).
плакат мітинг
Плакат "Жалюгідність хоче гроші, люди ж хочуть відплати"
Фото: Instagram
мітинги в україні
Плакат "Я вже не вивозю всю цю байду"
Фото: Instagram

Серед цікавих чи зворушливих написів людей також є такі:

  • "Коханий виносив побратимів. Влада виносить кошти";
  • "Джерелом влади є люди з картонками";
  • "На словах Іван Багряний, у законах чорт *баний";
  • "Люди померли на війні, щоб був цирк?".
Пенсіонерка з плакатом на мітингу
Пенсіонерка з плакатом "Проплачений студент"
Фото: Threads
діти на мітингу
Дівчинка з плакатом "Дядя Вова це х*йово"
Фото: Threads
мітинг в україні
Дитина з плакатом "Мій тато в ЗСУ не заради корупціонерів"
Фото: Threads

Свою позицію також "висловлюють" собаки свідомих українців:

плакат на собаці
Плакат "Це не я перднув, це ваш закон ваняє"
Фото: Threads
собака з плакатом на мітингу
Плакат "Скоро навіть собаки тут жити не захочуть"
Фото: Threads
протест через набу
Собаки з плакатами на мітингу
Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на масові протести по українських містах. Вона запитала, де зокрема мітинги "проти відправки людей на вбивчі місії".