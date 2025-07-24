Редька із сапом, Тимошенко — з промовою Зеленського: які зірки підтримали мітинги проти скандального закону

Останніми днями в багатьох містах України, зокрема в Києві, відбулися масові протести проти закону №12414, який передбачає підпорядкованість НАБУ та САП Офісу генпрокурора. У столиці небайдужі українці зібралися на площі біля театру ім. Івана Франка. Ба більше, серед тисяч облич були медійні люди.

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Фокус розповідає, хто та як висловив свою громадянську позицію.

Доволі креативно підготувався до протесту комік Фелікс Редька. Гуморист прийшов на мітинг зі справжнім сапом (дошкою для плавання), що стало відсилкою до назви Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

Фелікс Редька прийшов зі справжнім сапом Фото: Instagram

Не обійшлося і без креативу від іншого коміка: Антон Тимошенко прийшов на мітинг з колонкою, з якої лунала промова Володимира Зеленського, де він просив телефонувати НАБУ в разі виявлення корупції.

Антон Тимошенко на протесті

До небайдужих українців у столиці приєдналася співачка Анжеліка Рудницька, телеведуча Марічка Падалко та акторка Римма Зюбіна.

Анжеліка Рудницька, Марічка Падалко та Римма Зюбіна Фото: Instagram

Крім того, був і гурт Ziferblat, який цьогоріч представляв Україну на Євробаченні у Швейцарії. У своїх stories музиканти показали відео, на якому разом з мітингувальниками кричали: "Ганьба!".

Учасники гурту Ziferblat приєдналися до акції Фото: Instagram

Тим часом блогер та популяризатор української мови Андрій Шимановський написав на своєму плакаті: "#12414 прутня, дурня, дичина, *уйня".

Андрій Шимановський Фото: Instagram

На публіці зʼявилася і акторка Анна Кузіна, яка свого часу зіграла в російському серіалі "Універ". Вона написала: "Впевнена, це тільки початок! Побачимось у всі наступні дні".

Анна Кузіна долучилася до протесту Фото: Instagram

Ведучий Олексій Суханов, який родом з Росії та вивчив українську мову, працюючи та живучи тут, у своєму Instagram зізнався, що коли прийшов на площу біля театру, був щиро вражений побачити таку кількість молоді.

"Для мене є два безсумнівні канони — це наші військові і така молодь. А поєднує їх одне — гідність, що зашита в той самий ген, який так дратує багатьох у світі, бо занадто волелюбний і незламний. У часи спрощень, дебілізації, стадності це — наче, кістка в горлі", — зазначив Суханов.

Олексій Суханов підтримав протести проти законопроєкту про НАБУ та САП Фото: Instagram

Блогерка та акторка Вікторія Маремуха з першого дня підтримала протести.

"Українці, ви круті! Сьогодні просто в 4 чи 5 разів більше людей, ніж учора. Це так мило", — написала вона.

Вікторія Маремуха з першого дня підтримала протести Фото: Instagram

Волонтер Сергій Притула, ветеран та учасник 13-го сезону шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько, лідер гурту O.Torvald Женя Галич та багато інших вийшли на вулиці Києва, аби висловили свою громадянську позицію.

Сергій Притула доєднався до мітингу Фото: Instagram

Хто мовчить

Блогер Богдан Беспалов провів мінідослідження соцмереж українських зірок, написавши, хто не відреагував публічно на скандальний законопроєкт. Серед імен: Наталя Могилевська, Оля Полякова, Андрій Данилко, Юрій Горбунов, Олексій Дурнєв, Слава Дьомін, співачка Омаргалієва, Олена Тополя, блогерка Таня Парфільєва, Євген Таллер, Злата Огнєвіч, Настя Каменських та інші.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Активісти, які зібралися на вулицях міст, показали справжню креативність написами до влади на плакатах.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зворушливо привітав дружину Олену з днем народження.

Крім того, ресторатор Міша Кацурін, у закладі якого у Львові отруїлися багато людей, вийшов на зв'язок після інциденту та назвав точну кількість постраждалих.