Відомий комік "наїхав" на артистів, які мовчать про "плівки Міндіча"
Український комік Фелікс Редька звернув увагу на медійних людей, які промовчали про публікацію нових "плівок Міндіча".
Гуморист зазначив, що деякі зірки звинувачували росіян у мовчанні на початку великої війни, але тепер самі не коментують події навколо. Допис Редька залишив у Threads (felix.redka).
"Українські артісти, які в 22 році засуджували російських колєг, за те шо вони не висказались, ану покажіть, як треба ризикувати карʼєрою і грошима. Хай всі побачать, що значить народитися без гена раба!" — написав Фелікс.
Реакція мережі
У коментарях українці дискутують щодо "гарячої" теми:
- "Ця думка як промінь адекватності в темряві паскудного шоубізнесу України!"
- "Вони не можуть ризикувати найдорожчим, що в них є".
- "У мене теж таке відкрите питання і одразу зрозуміло, хто з якої кормушки годується".
- "Наші селебріті дуже обурювалися, що їх колеги з рашки бояться казати щось про владу. Їх "колеги", пояснювали, що бояться за себе і бізнес. Типу фсб задавить. А коли наша влада навалила крінжі з "плівками міндіча". Тепер самі бояться, щось казати. Бо не буде ні турів, ні концертів".
- "Та ви шо, не на часі, треба ж в тур їхати за кордон, а так можна в тур зі Скелею поїхати".
Крім того, скандал навколо "плівок Міндіча" набирає обертів: після появи нібито нових записів під ударом опинилася оборонна компанія Fire Point.