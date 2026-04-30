Відомий комік "наїхав" на артистів, які мовчать про "плівки Міндіча"

Український комік Фелікс Редька звернув увагу на медійних людей, які промовчали про публікацію нових "плівок Міндіча".

Гуморист зазначив, що деякі зірки звинувачували росіян у мовчанні на початку великої війни, але тепер самі не коментують події навколо. Допис Редька залишив у Threads (felix.redka).

"Українські артісти, які в 22 році засуджували російських колєг, за те шо вони не висказались, ану покажіть, як треба ризикувати карʼєрою і грошима. Хай всі побачать, що значить народитися без гена раба!" — написав Фелікс.

Фелікс Редька відреагував на "плівки Міндіча" Фото: Threads

Реакція мережі

У коментарях українці дискутують щодо "гарячої" теми:

"Ця думка як промінь адекватності в темряві паскудного шоубізнесу України!"

"Вони не можуть ризикувати найдорожчим, що в них є".

"У мене теж таке відкрите питання і одразу зрозуміло, хто з якої кормушки годується".

"Наші селебріті дуже обурювалися, що їх колеги з рашки бояться казати щось про владу. Їх "колеги", пояснювали, що бояться за себе і бізнес. Типу фсб задавить. А коли наша влада навалила крінжі з "плівками міндіча". Тепер самі бояться, щось казати. Бо не буде ні турів, ні концертів".

"Та ви шо, не на часі, треба ж в тур їхати за кордон, а так можна в тур зі Скелею поїхати".

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У липні 2025 року по містах України відбулися масові протести проти закону №12414, який передбачав підпорядкованість НАБУ та САП Офісу генпрокурора, зокрема там були медійні люди.

Український комік Фелікс Редька спричинив публічний скандал після дописів у соцмережі Threads про культуру, патріотизм і суспільні пріоритети під час війни.

Крім того, скандал навколо "плівок Міндіча" набирає обертів: після появи нібито нових записів під ударом опинилася оборонна компанія Fire Point.