Пишний прокоментував появу свого прізвища на "плівках Міндіча": що сказав глава НБУ

Голова Національного банку України Андрій Пишний прокоментував оприлюднені записи у справі так званого "міндічгейту", де згадується його ім’я та компанія Fire Point. За його словами, матеріали під назвою "плівки Міндіча" не містять жодних підтверджень його причетності до незаконних дій.

У відповіді на запитання журналіста на пресбрифінгу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики Андрій Пишний повідомив, що не має жодного відношення до схем чи домовленостей, які обговорюються на цих записах.

Він зазначив, що бізнесмен Тимур Міндіч та Рустем Умєров, який раніше очолював Міністерство оборони, не зверталися до нього з проханням забезпечити фінансування для оборонних проєктів компанії Fire Point. Йдеться про записи, які могли бути зроблені у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупційних схемах у сфері енергетики.

"Ні, жодних звернень, жодних комунікацій, жодного спілкування з тими, хто згадав моє прізвище не було: ні з приводу тієї теми, яка була озвучена, ні в якомусь іншому контексті", – сказав він.

Йде мова про записи розмов в межах справи "Мідас", що розслідується антикорупційними органами. У цих матеріалах в розмові між Тимуром Міндічем та Рустемом Умєровим йдеться про виділення бюджетних коштів на закупівлю продукції компанії Fire Point.

Зокрема, Міндіч поцікавився, чи контактував Умєров із головою НБУ, на що той відповів, що Андрій Пишний перебуває за межами країни. Після цього Міндіч запропонував "викликати державний СенсБанк", зазначивши, що відповідне рішення можна ухвалити на рівні Кабінету міністрів.

