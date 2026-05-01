Нові "плівки Міндіча": Железняк оприлюднив розмову про загадковий "проєкт 23"

Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив нову частину так званих "плівок Міндіча", де, за його словами, зафіксовано розмову бізнесмена Тімура Міндіча та чинного секретаря РНБО Рустема Умєрова. На цьому запису йдеться, зокрема, про загадковий "проєкт 23".

У новій частині "плівок Міндіча" Железняк окремо зупинився на фрагменті про "проєкт 23", який, за його словами, ще потребує додаткової перевірки. У відео на YouTube, опублікованому під назвою "Нові плівки. Умеров про розмову із Зеленським. Андрій всіх збиває. Міндіч проти Шмигаля. "Проєкт 23", він пояснив, що не вся інформація щодо цього блоку зібрана, а частини контексту наразі бракує. Саме тому депутат не став робити остаточних висновків, але виніс у публічну площину фрагмент, який, на його думку, може бути важливим для розуміння ширшої історії навколо Міндіча.

Железняк зазначив, що про так званий "проєкт 23" глядачі раніше вже могли чути від нього та від кількох журналістів-розслідувачів. Він припустив, що " проєкт 23 міг бути певним спільним фінансовим ресурсом або структурою, з якої могли покриватися окремі витрати, зокрема ті, що стосувалися будування 4 маєтків у Козині під Києвом для кооперативу "Династія".

"Але ось цей шматок, він буде вже про "проєкт 23" або просто "23". Це така дуже загадкова штука і є умовно гіпотези, скажемо так, що "проєкт 23" — це був або общак, або якийсь відповідний набір, звідки фінансувалося ряд видатків, ну, типу Династія і все таке", — зазначив Железняк.

Депутат також згадав, що деякі учасники історії навколо Міндіча почали помітно нервувати, коли журналісти ставили їм запитання про 23. Окремо Железняк навів приклад запитань журналіста УП Михайла Ткача до одного з фігурантів діла "Мідас", Олександра Цукермана. У відповідь той заявив, що нічого про це не знає про такий проєкт. Цю реакцію Железняк подав як один із епізодів, що, на його думку, потребує додаткового пояснення.

Що звучить у розмові Міндіча та Умєрова про "проєкт 23"

Після цього депутат перейшов до фрагмента опублікованих ним "плівок Міндіча", який, за його словами, стосується ранку 8 липня 2025 року. Він зазначив, що у розмові фігурують Міндіч та Умєров, а також звучить згадка "проєкту 23".

"Одне питання щодо 23. Дивись, мені зручніше там у два рази чи в три", — каже голос схожий на Умєрова.

"У два рази", — відповідає голос схожий на Міндіча.

"Але пам’ятаєш, тоді сказав, що не потрібно з Rheinmetall", — каже голос схожий на Умєрова.

"А більше нікого іншого немає. Вони ж хочуть, щоб були українці", — відповідає голос схожий на Міндіча".

Учасники розмови, як випливає з поданої розшифровки, імовірно ведуть розмову про фінансування "проєкту 23", згадуючи при цьому німецький оборонний концерн Rheinmetall.

У розмові також звучить формулювання про спільне підприємство. Один із співрозмовників, за розшифровкою, говорить, що можна оформити це на Умєрова або краще в бізнесі як СП, тобто спільне підприємство.

"На тебе записаний? Чи краще в бізнесі ти СП (прим. імовірно, Спільне Підприємство). Роби з цим, але ти представляєш інтереси", — нібито каже Умєров.

Після цього в діалозі переходять до особи, з якій Міндіч нібито пропонує Умерову зробити СП. Міндіч запитує Умєрова, скільки, на його думку у цієї особи грошей. У відповідь звучить сума 200, а далі уточнюється, що йдеться саме про кеш, а не про квартири, машини чи будинки. З контексту, який подає Железняк, він припускає, що йдеться про 200 мільйонів в іноземній валюті.

Окремо в розмові пролунало питання про походження цих грошей. У відповідь співрозмовник, за розшифровкою, каже, що вони надходять звідусіль: "…звідси — три, звідси — п’ять…". можливу згадку про регулярне збирання великих сум із різних джерел.

Чому Железняк пов’язує фрагмент із держслужбою

Ще одна деталь, на якій зупинився депутат, стосується витрат цієї людини. У розмові звучить, що вона майже не має значних особистих витрат. Окремо згадується його водій, якому, за словами Міндіча, платять 300 доларів, і навіть ця оплата може здійснюватися за державний рахунок.

Саме цей момент Железняк назвав одним із найцікавіших у фрагменті. На його думку, якщо у людини є водій за державний кошт, то може йтися про особу, пов’язану з державою, яка, ймовірно, може мати близько 200 мільйонів у готівці та збирати по 3–5 мільйонів із різних джерел. Водночас він не назвав остаточно, хто саме мається на увазі, і заявив, що залишає цю частину як інтригу до подальшої перевірки.

Підсумовуючи епізод, Железняк припустив, що учасники розмови обговорюють "проєкт 23", однак це тільки перший фрагмент доступних йому "плівок Міндіча", і планується продовження їх публікації. Через це інтрига навколо "проєкту 23" поки залишається відкритою.

Нагадаємо, що УП оприлюднила частину записів із квартири Тимура Міндіча. У розмовах згадували компанію Fire Point, державні контракти, ракетні програми та справу Олексія Чернишова.

Раніше ми також інформували, що глава НБУ Андрій Пишний відреагував на появу свого прізвища на "плівках Міндіча". Він заявив, що не мав звернень чи комунікацій із людьми, які згадали його ім’я. У записах ішлося про можливе фінансування Fire Point.