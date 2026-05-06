Дати покази НАБУ: Міндіч може повернутися в Україну, —Ткач

БізнесменТімур Міндіч, який є фігурантом записів прослуховування НАБУ, може невдовзі повернутися в Україну з Ізраїлю.

Про це з посиланням на джерела у політичних колах заявив журналіст-розслідувач "Української правди" Михайло Ткач.

Міндіч може повернутися в Україну

Він припустив, що бізнесмен може повернутися в країну, що дати свої свідчення НАБУ і САП. Але журналіст наголошує, що від повернення в Україну бізнесмена може відмовити ОП.

"Джерела наші в політичних колах кажуть, що Тимур Міндіч може найближчим часом повернутися. Знову ж таки, ми не знаємо позицію Офісу президента. Можливо, його відмовлять від подібних кроків, а можливо, вони самі зацікавлені в тому, щоб він повернувся і не токсичив їх, перебуваючи десь там на відстані, а відтак щось приховуючи, ховаючись і так далі. Плюс ми ж розуміємо фактор можливого розслідування ФБР, яке, якщо захоче, без проблем дістане Міндіча з Ізраїлю, на відміну від України", — розповів Михайло Ткач.

Журналіст також прокоментував версію, що Тумур Міндіч може взяти на себе відповідальність у справі "Мідас". За його словами, якщо факти на плівках НАБУ виявляться правдивими, то у фігурантів, яких там називають "Вовою та Андрієм", може виникнути необхідність просити нижчих фігурантів цієї справи взяти провину на себе.

"Повторюся, я не знаю, який план, скільки ті чи інші люди планують перебувати при владі, чи планують вони переобиратися. Можливо, вони планують вічно перебувати при владі — за прикладом іншого кооперативу "Озеро" в сусідній країні", — сазав Ткач.

Злиття плівок у справі "Мідас": що відомо

29 квітня журналісти "Української правди" оприлюднили частину записів прослуховування з квартири бізнесмена Тимура Міндіча, у яких згадуються розмови про діяльність оборонної компанії Fire Point, державні контракти та можливе фінансування ракетних програм. У цих матеріалах також фігурує інформація про можливі зв’язки Міндіча з компанією Fire Point, яка займається виробництвом ракетного озброєння та інших військових технологій. У записах, за даними журналістів, обговорювалися питання фінансування оборонних проєктів, співпраці з державними структурами та розподілу коштів на розробки озброєння.

Після чого компанія Fire Point звернулася до Національного антикорупційного бюро України з проханням перевірити автентичність "плівок Міндіча", у яких згадується підприємство.

1 травня народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив нову частину так званих "плівок Міндіча", де, за його словами, зафіксовано розмову бізнесмена Тімура Міндіча та чинного секретаря РНБО Рустема Умєрова. На цьому запису йдеться, зокрема, про загадковий "проєкт 23".

також 1 травня "Українська правда" оприлюднила другу серію розшифровок "плівок Міндіча", у яких, за даними видання, фігуранти справи "Мідас" ще до офіційного рішення Кабміну обговорювали склад наглядової ради державного "Сенс Банку". У матеріалі також ідеться про можливий вплив приватних осіб на завод "Карпатнафтохім".

Після чого адвокат Міндіча Андрій Костенок озвучив позицію свого клієнта. За його словами, сторона захисту не може підтвердити достовірність розмов, оприлюднених у матеріалах журналістів та народних депутатів, оскільки такі аудіозаписи та їхні стенограми не надавалися захистом ані офіційно, ані неофіційно в рамках кримінального провадження. Відповідно ми були позбавлені можливості їх дослідити чи перевірити.