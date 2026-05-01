"Плівки Міндіча": адвокат бізнесмена прокоментував нові викриття

Після того, як журналіст "Української правди" Михайло Ткач оприлюднив нові розшифровки перемовин бізнесмена-втікача Тимура Міндіча, що викликали резонанс у суспільстві, своє слово з цього приводу сказав захист підприємця.

Адвокат Андрій Костенок у заяві, опублікованій "Радіо Свобода", озвучив позицію свого клієнта.

За його словами, сторона захисту не може підтвердити достовірність розмов, оприлюднених у матеріалах журналістів та народних депутатів, оскільки такі аудіозаписи та їхні стенограми не надавалися захистом ані офіційно, ані неофіційно в рамках кримінального провадження. Відповідно ми були позбавлені можливості їх дослідити чи перевірити.

"Ба більше, у матеріалах справи, які впродовж усього розслідування передавалися стороні захисту, відсутні як самі записи, так і будь-які їхні стенограми, які розповсюджуються в публічному просторі. Це ставить під сумнів їхнє походження, законність отримання та обставини потрапляння до третіх осіб", — підкреслює юрист.

Щодо статусу Тимура Міндіча в оприлюднених розмовах, то процесуально підтверджених даних, які б дозволяли коректно встановити контекст, коло учасників і правову природу цих записів, на сьогодні немає.

"Будь-які публічні висновки з цього приводу без належної процесуальної перевірки передчасні та необґрунтовані", — стверджує адвокат.

Він зазначив, що позиція Тимура Міндіча полягає в тому, що поширення неперевірених матеріалів поза процесуальним дослідженням має ознаки інформаційної маніпуляції і може розглядатися як форма тиску:

"Саме тому сторона захисту наполягає на повноцінному розслідуванні джерела витоку та перевірці достовірності оприлюднених матеріалів у встановленому законом порядку".

Костенок нагадав, що його клієнт неодноразово заявляв про готовність надати вичерпні пояснення в межах слідства.

"Водночас орган досудового розслідування, з незрозумілих причин, не вбачає необхідності в його допиті, що викликає окремі питання щодо логіки процесуальних дій", — додав автор заяви.

Він також спростував заяви народного депутата Ярослава Железняка про те, що захист Міндіча причетний до витоку інформації, назвавши їх безпідставними і такими, що дискредитують.

"Така версія нелогічна також з огляду на те, що ресурси, на яких було оприлюднено відповідні матеріали, системно виступають опонентами сторони захисту в цій справі та не могли діяти в її інтересах. Крім того, попередні публікації у цій справі неодноразово збігалися в часі з процесуальними діями Національного антикорупційного бюро України, що додатково піддає сумніву версію про "витік від адвокатів"", — написав він.

Адвокат звернув увагу на звіт Комісії з оцінки ефективності діяльності НАБУ за травень 2025 року, у якому йшлося про відсутність результативних кримінальних проваджень щодо витоків із Бюро.

"Це підкреслює необхідність ретельної перевірки можливих витоків, зокрема всередині самого органу", — вважає юрист.

Сьогодні "Українська правда" оприлюднила другу серію розшифровок "плівок Міндіча", у яких, за даними видання, фігуранти справи "Мідас" ще до офіційного рішення Кабміну обговорювали склад наглядової ради державного "Сенс Банку". У матеріалі також ідеться про можливий вплив приватних осіб на завод "Карпатнафтохім".

