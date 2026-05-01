"Пленки Миндича": адвокат бизнесмена прокомментировал новые разоблачения

После того, как журналист "Украинской правды" Михаил Ткач обнародовал новые расшифровки переговоров беглого бизнесмена Тимура Миндича, которые вызвали резонанс в обществе, свое слово по этому поводу сказала защита предпринимателя.

Адвокат Андрей Костенок в заявлении, опубликованном "Радио Свобода", озвучил позицию своего клиента.

По его словам, сторона защиты не может подтвердить подлинность разговоров, обнародованных в материалах журналистов и народных депутатов, поскольку такие аудиозаписи и их стенограммы не предоставлялись защитой ни официально, ни неофициально в рамках уголовного производства. Соответственно мы были лишены возможности их исследовать или проверить.

"Более того, в материалах дела, которые на протяжении всего расследования передавались стороне защиты, отсутствуют как сами записи, так и любые их стенограммы, распространяющиеся в публичном пространстве. Это подвергает сомнению их происхождение, законность получения и обстоятельства попадания в третьи лица", — подчеркивает юрист.

Что касается статуса Тимура Миндича в обнародованных разговорах, то процессуально подтвержденных данных, которые бы позволяли корректно установить контекст, круг участников и правовую природу этих записей, на сегодня нет.

"Любые публичные выводы по этому поводу без надлежащей процессуальной проверки преждевременны и необоснованны", — утверждает адвокат.

Он отметил, что позиция Тимура Миндича заключается в том, что распространение непроверенных материалов вне процессуального исследования имеет признаки информационной манипуляции и может рассматриваться как форма давления:

"Именно поэтому сторона защиты настаивает на полноценном расследовании источника утечки и проверке достоверности обнародованных материалов в установленном законом порядке".

Костенок напомнимл, что его клиент неоднократно заявлял о готовности предоставить исчерпывающие объяснения в рамках следствия.

"В то же время, орган досудебного расследования, по непонятным причинам, не видит необходимости в его допросе, что вызывает отдельные вопросы относительно логики процессуальных действий", — добавил автор заявления.

Он также опроверг заявления народного депутата Ярослава Железняка о том, что защита Миндича причастна к утечке тнформации, назвав их безосновательными и дискредитирующими.

"Такая версия нелогична также ввиду того, что ресурсы, на которых были обнародованы соответствующие материалы, системно выступают оппонентами стороны защиты по этому делу и не могли действовать в ее интересах. Кроме того, предыдущие публикации по этому делу неоднократно совпадали по времени с процессуальными действиями Национального антикоррупционного бюро Украины, что дополнительно подвергает сомнению версию об "утечке от адвокатов"", — написал он.

Адвокат обратил внимание на отчет Комиссии по оценке эффективности деятельности НАБУ за май 2025 года, в котором говорилось об отсутствии результативных уголовных производств по утечкам из Бюро.

"Это подчеркивает необходимость тщательной проверки возможных утечек, в том числе внутри самого органа", — считает юрист.

Сегодня "Украинская правда" обнародовала вторую серию расшифровок "пленок Миндича", в которых, по данным издания, фигуранты дела "Мидас" еще до официального решения Кабмина обсуждали состав наблюдательного совета государственного "Сенс Банка". В материале также говорится о возможном влиянии частных лиц на завод "Карпатнефтехим".

Ранее сообщалось, как Миндич-гейт подталкивает президента к радикальным переменам внутри Украины.