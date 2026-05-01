Обнародованы новые "пленки Миндича": фигуранты могли получить влияние на государственный банк, — УП

"Украинская правда" обнародовала вторую серию расшифровок "пленок Миндича", в которых, по данным издания, фигуранты дела "Мидас" еще до официального решения Кабмина обсуждали состав наблюдательного совета государственного "Сенс Банка". В материале также говорится о возможном влиянии частных лиц на завод "Карпатнефтехим".

Издание "Украинская правда" опубликовало новую часть материалов, связанных с так называемыми "пленками Миндича". Во второй серии расшифровок речь идет о возможном влиянии фигурантов дела "Мидас" на банковскую сферу и активы, которые после начала полномасштабной войны были арестованы или национализированы из-за связи с российскими владельцами.

В новом материале "Украинская правда" заявила, что имеет вероятные доказательства того, как группа частных лиц через связи с Андреем Ермаком и Тимуром Миндичем получила возможность влиять на государственный Sense Bank, а также на "Карпатнефтехим" — крупнейший химический завод Украины. Именно эти активы стали одними из центральных тем второй части расшифровок.

Відео дня

По данным издания, на записях есть разговор Александра Цукермана и Василия Веселого. Последний после национализации "Сенс Банка" в 2023 году от российских владельцев стал советником руководителя банка.

УП отмечает, что после полномасштабного вторжения России Украина арестовала или национализировала немало ценных предприятий, которые имели прямую связь с россиянами. В то же время журналисты пишут, что не все такие активы фактически перешли под полный контроль государства, поскольку часть из них, вероятно, могла оказаться под влиянием людей, связанных с бизнесменом Тимуром Миндичем и с бывшим главой ОП Андреем Ермаком.

Журналист УП Михаил Ткач в этом контексте заявил, что многие собеседники издания среди бизнесменов описывали роль Василия Веселого как неформального куратора банка от Офиса президента.

"Также многочисленные собеседники УП среди бизнесменов называли Веселого, извините, на слове, "смотрящим" от офиса президента за Sense Bank, где без него якобы не принимали никакие решения", — заявил журналист УП Михаил Ткач.

По словам этих собеседников, без него якобы не принимались ключевые решения в учреждении. Отдельно в материале говорится о братьях Андрее и Василии Веселых. УП утверждает, что Веселый и Цукерман на обнародованных записях якобы обсуждали наблюдательный совет банка. Из разговора следовало, что шесть членов совета должны были быть "подконтрольными" именно этой группе.

Как фигуранты обсуждали наблюдательный совет "Сенс Банка"

Речь идет о телефонном разговоре от 9 мая 2025 года. В нем Василий Веселый, по данным УП, назвал список желаемых кандидатов в наблюдательный совет банка. Среди них были: Петр Новак, Ежи Шугаев, Ева де Фальк, Александр Щур, Николай Гладышенко и Олег Мистюк. В одном из фрагментов разговора, который приводит УП, Веселый якобы обсуждал с Цукерманом количество "своих" людей в наблюдательном совете банка.

"Там должно быть 5 или 6 наших членов, во всей этой тусовке из девяти. А у нас в этом по нашей квоте... Двое, то есть три следующих — это наши", — обсуждал Веселый с Цукерманом наблюдательный совет.

Через 40 дней после этого разговора, 18 июня 2025 года, Кабинет министров назначил именно этих людей в наблюдательный совет "Сенс Банка". Именно это совпадение УП подает как один из ключевых эпизодов в материале о возможном влиянии фигурантов дела "Мидас" на государственный банк. Позже состав наблюдательного совета "Сенс Банка" был обновлен. В то же время Николай Гладышенко остается председателем наблюдательного совета, а Олег Мистюк, Александр Щур и Петр Новак до сих пор являются его членами.

По утверждению УП, украинские бизнесмены благодаря своим связям с экс-главой Офиса президента Андреем Ермаком могли также войти в структуру владельцев или акционеров "Карпатнефтехима" в интересах Ермака.

Таким образом, вторая серия расшифровок "пленок Миндича", по изложению УП, расширяет контекст дела "Мидас" за пределы энергетики и оборонной сферы. В центре нового материала оказалось возможное неформальное влияние на управление крупными активами.

Напомним, что Ярослав Железняк обнародовал новую часть "пленок Миндича" с разговором, где фигурируют Тимур Миндич и Рустем Умеров. В записи упоминается загадочный "проект 23", Rheinmetall, совместное предприятие и возможные крупные суммы наличных.

Ранее мы также информировали, что глава НБУ Андрей Пышный прокомментировал появление своей фамилии на "пленках Миндича". Он заявил, что не имел никаких обращений или коммуникаций с людьми, которые упомянули его имя.