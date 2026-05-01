Оприлюднено нові "плівки Міндіча": фігуранти могли отримати вплив на державний банк, — УП

"Українська правда" оприлюднила другу серію розшифровок "плівок Міндіча", у яких, за даними видання, фігуранти справи "Мідас" ще до офіційного рішення Кабміну обговорювали склад наглядової ради державного "Сенс Банку". У матеріалі також ідеться про можливий вплив приватних осіб на завод "Карпатнафтохім".

Видання "Українська правда" опублікувало нову частину матеріалів, пов’язаних із так званими "плівками Міндіча". У другій серії розшифровок йдеться про можливий вплив фігурантів справи "Мідас" на банківську сферу та активи, які після початку повномасштабної війни були арештовані або націоналізовані через зв’язок із російськими власниками.

У новому матеріалі "Українська правда" заявила, що має ймовірні докази того, як група приватних осіб через зв’язки з Андрієм Єрмаком і Тимуром Міндічем отримала можливість впливати на державний Sense Bank, а також на "Карпатнафтохім" – найбільший хімічний завод України. Саме ці активи стали одними з центральних тем другої частини розшифровок.

За даними видання, на записах є розмова Олександра Цукермана та Василя Веселого. Останній після націоналізації "Сенс Банку" у 2023 році від російських власників став радником керівника банку.

УП зазначає, що після повномасштабного вторгнення Росії Україна арештувала або націоналізувала чимало цінних підприємств, які мали прямий зв’язок із росіянами. Водночас журналісти пишуть, що не всі такі активи фактично перейшли під повний контроль держави, оскільки частина з них, імовірно, могла опинитися під впливом людей, пов’язаних із бізнесменом Тимуром Міндічем та з колишнім головою ОП Андрієм Єрмаком.

Журналіст УП Михайло Ткач у цьому контексті заявив, що багато співрозмовників видання серед бізнесменів описували роль Василя Веселого як неформального куратора банку від Офісу президента.

"Також чисельні співрозмовники УП серед бізнесменів називали Веселого, даруйте, на слові, "смотрящим" від офісу президента за Sense Bank, де без нього начебто не ухвалювали жодні рішення", — заявив журналіст УП Михайло Ткач.

За словами цих співрозмовників, без нього нібито не ухвалювалися ключові рішення в установі. Окремо у матеріалі йдеться про братів Андрія та Василя Веселих. УП стверджує, що Веселий і Цукерман на оприлюднених записах нібито обговорювали наглядову раду банку. З розмови випливало, що шестеро членів ради мали бути "підконтрольними" саме цій групі.

Як фігуранти обговорювали наглядову раду "Сенс Банку"

Йдеться про телефонну розмову від 9 травня 2025 року. У ній Василь Веселий, за даними УП, назвав список бажаних кандидатів до наглядової ради банку. Серед них були: Пьотр Новак, Єжи Шугаєв, Ева де Фальк, Олександр Щур, Микола Гладишенко та Олег Містюк. В одному з фрагментів розмови, який наводить УП, Веселий нібито обговорював із Цукерманом кількість "своїх" людей у наглядовій раді банку.

"Там має бути 5 або 6 наших членів, в усій цій тусовці з дев'яти. А в нас в цьому по нашій квоті… Двоє, тобто три наступних – це наші", – обговорював Веселий із Цукерманом наглядову раду.

Через 40 днів після цієї розмови, 18 червня 2025 року, Кабінет міністрів призначив саме цих людей до наглядової ради "Сенс Банку". Саме цей збіг УП подає як один із ключових епізодів у матеріалі про можливий вплив фігурантів справи "Мідас" на державний банк. Пізніше склад наглядової ради "Сенс Банку" було оновлено. Водночас Микола Гладишенко залишається головою наглядової ради, а Олег Містюк, Олександр Щур і Пьотр Новак досі є її членами.

За твердженням УП, українські бізнесмени завдяки своїм зв’язкам з ексголовою Офісу президента Андрієм Єрмаком могли також увійти до структури власників або акціонерів "Карпатнафтохіму" в інтересах Єрмака.

Таким чином, друга серія розшифровок "плівок Міндіча", за викладом УП, розширює контекст справи "Мідас" за межі енергетики та оборонної сфери. У центрі нового матеріалу опинився можливий неформальний вплив на управління великими активами.

