Fire Point звернулася до НАБУ через "плівки Міндіча": компанія просить надати матеріали справи

Оборонна компанія Fire Point звернулася до Національного антикорупційного бюро України з проханням перевірити автентичність "плівок Міндіча", у яких згадується підприємство. У компанії заявляють про можливе спотворення інформації та наголошують на ризиках для своєї ділової репутації і обороноздатності держави.

На своїй сторінці в X співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман повідомив 30 квітня, що компанія вже направила офіційне звернення до НАБУ з відповідними вимогами.

У заяві компанії зазначається, що ще влітку 2025 року вона ініціювала незалежний аудит, залучивши міжнародну компанію Deloitte. За результатами перевірки за 2023–2024 роки аудитори не виявили порушень законодавства щодо граничної націнки: вона становила 21,5% при максимально допустимих 25%. Відповідні звіти були передані до НАБУ для використання у можливих кримінальних провадженнях. Наразі триває аналогічний аудит за 2025 рік.

Підставою для звернення стала публікація журналіста Михайла Ткача від 29 квітня 2026 року, в якій оприлюднено фрагменти нібито записів розмов у межах кримінальної справи "Мідас". У цих матеріалах згадується Fire Point, що, на думку компанії, може створювати хибні асоціації з фігурантами провадження.

У Fire Point також звертають увагу на невідповідність озвучених у публікації фінансових показників. Зокрема, йдеться про суму у 311 млрд грн нібито отриманих коштів, тоді як офіційний дохід компанії за 2025 рік становив близько 29,3 млрд грн. За оцінкою компанії, така різниця свідчить про можливе викривлення даних.

У зверненні до НАБУ підприємство просить підтвердити, чи містяться подібні записи у матеріалах кримінальних проваджень, чи надавався дозвіл на їх оприлюднення, а також чи відкривалися провадження через можливий витік інформації досудового розслідування. Окрім цього, компанія наполягає на наданні доступу до відповідних доказів для проведення незалежної експертизи.

Окремо у Fire Point підкреслили, що Тимур Міндіч не є і ніколи не був власником чи бенефіціаром компанії. Там зазначають, що будь-які дії цієї особи щодо підприємства, якщо такі мали місце, є особистою ініціативою інших фігурантів записів.

У компанії наголошують, що поширення неперевіреної інформації без офіційних претензій з боку правоохоронних органів завдає шкоди її репутації, ускладнює виконання державних контрактів і може мати негативні наслідки для обороноздатності країни. Крім того, у Fire Point зауважили, що компанія відкрита до співпраці зі слідством та закликає до об’єктивного і прозорого розслідування

"Також з метою недопущення маніпуляцій і спричинення шкоди репутації компанії просимо опублікувати всі наявні згадки про компанію, про її працівників чи акціонерів, які містяться у протоколах або інших доказах, що є у розпорядженні Національного антикорупційного бюро України. Прошу допитати як свідка власника ТОВ "ФАЙЄР ПОІНТ" Штілєрмана Д.Л. у вказаному кримінальному провадженні з метою надання повних розгорнутих відповідей на всі можливі питання", — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, що 29 квітня журналісти "Української правди" оприлюднили частину записів прослуховування з квартири бізнесмена Тимура Міндіча, у яких згадуються розмови про діяльність оборонної компанії Fire Point, державні контракти та можливе фінансування ракетних програм. У цих матеріалах також фігурує інформація про можливі зв’язки Міндіча з компанією Fire Point, яка займається виробництвом ракетного озброєння та інших військових технологій. У записах, за даними журналістів, обговорювалися питання фінансування оборонних проєктів, співпраці з державними структурами та розподілу коштів на розробки озброєння.

Варто зазначити, що на думку військовослужбовця та політолога Кирила Сазонова, інформаційна атака на Fire Point після розслідування Михайла Ткача може бути вигідною як Росії, так і окремим західним гравцям. Він вважає, що подібні матеріали можуть бути використані російською пропагандою для дискредитації українського оборонно-промислового комплексу, а також можуть створювати ризики для фінансування та розвитку оборонних проєктів в Україні.