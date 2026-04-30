Fire Point обратилась в НАБУ из-за "пленок Миндича": компания просит предоставить материалы дела

Оборонная компания Fire Point обратилась в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой проверить подлинность "пленок Миндича", в которых упоминается предприятие. В компании заявляют о возможном искажении информации и отмечают риски для своей деловой репутации и обороноспособности государства.

На своей странице в X совладелец компании Fire Point Денис Штилерман сообщил 30 апреля, что компания уже направила официальное обращение в НАБУ с соответствующими требованиями.

В заявлении компании отмечается, что еще летом 2025 года она инициировала независимый аудит, привлекая международную компанию Deloitte. По результатам проверки за 2023-2024 годы аудиторы не обнаружили нарушений законодательства относительно предельной наценки: она составляла 21,5% при максимально допустимых 25%. Соответствующие отчеты были переданы в НАБУ для использования в возможных уголовных производствах. Сейчас продолжается аналогичный аудит за 2025 год.

Відео дня

Основанием для обращения стала публикация журналиста Михаила Ткача от 29 апреля 2026 года, в которой обнародованы фрагменты якобы записей разговоров в рамках уголовного дела "Мидас". В этих материалах упоминается Fire Point, что, по мнению компании, может создавать ложные ассоциации с фигурантами производства.

В Fire Point также обращают внимание на несоответствие озвученных в публикации финансовых показателей. В частности, речь идет о сумме в 311 млрд грн якобы полученных средств, тогда как официальный доход компании за 2025 год составил около 29,3 млрд грн. По оценке компании, такая разница свидетельствует о возможном искажении данных.

В обращении к НАБУ предприятие просит подтвердить, содержатся ли подобные записи в материалах уголовных производств, предоставлялось ли разрешение на их обнародование, а также открывались ли производства из-за возможной утечки информации досудебного расследования. Кроме этого, компания настаивает на предоставлении доступа к соответствующим доказательствам для проведения независимой экспертизы.

Отдельно в Fire Point подчеркнули, что Тимур Миндич не является и никогда не был владельцем или бенефициаром компании. Там отмечают, что любые действия этого лица в отношении предприятия, если таковые имели место, являются личной инициативой других фигурантов записей.

В компании отмечают, что распространение непроверенной информации без официальных претензий со стороны правоохранительных органов наносит ущерб ее репутации, затрудняет выполнение государственных контрактов и может иметь негативные последствия для обороноспособности страны. Кроме того, в Fire Point отметили, что компания открыта к сотрудничеству со следствием и призывает к объективному и прозрачному расследованию

"Также с целью недопущения манипуляций и причинения вреда репутации компании просим опубликовать все имеющиеся упоминания о компании, о ее работниках или акционерах, которые содержатся в протоколах или других доказательствах, имеющихся в распоряжении Национального антикоррупционного бюро Украины. Прошу допросить в качестве свидетеля владельца ООО "ФАЙЕР ПОИНТ" Штилермана Д.Л. в указанном уголовном производстве с целью предоставления полных развернутых ответов на все возможные вопросы", — говорится в обращении.

Напомним, что 29 апреля журналисты "Украинской правды" обнародовали часть записей прослушивания из квартиры бизнесмена Тимура Миндича, в которых упоминаются разговоры о деятельности оборонной компании Fire Point, государственных контрактах и возможном финансировании ракетных программ. В этих материалах также фигурирует информация о возможных связях Миндича с компанией Fire Point, которая занимается производством ракетного вооружения и других военных технологий. В записях, по данным журналистов, обсуждались вопросы финансирования оборонных проектов, сотрудничества с государственными структурами и распределения средств на разработки вооружения.

Стоит отметить, что по мнению военнослужащего и политолога Кирилла Сазонова, информационная атака на Fire Point после расследования Михаила Ткача может быть выгодной как России, так и отдельным западным игрокам. Он считает, что подобные материалы могут быть использованы российской пропагандой для дискредитации украинского оборонно-промышленного комплекса, а также могут создавать риски для финансирования и развития оборонных проектов в Украине.