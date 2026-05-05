Умеров не придет на заседание следственной комиссии по "пленкам Миндича": какая причина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров не сможет принять участие в заседании парламентской временной следственной комиссии. Причиной его отсутствия стало пребывание в заграничной командировке вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщили в комментарии пресс-службы СНБО, соответствующая информация была передана временной следственной комиссии по официальным каналам связи. Ответ СНБО на запрос народного депутата Ярослава Железняка на письмо ВСК цитирует "Украинская правда"

"По результатам рассмотрения сообщаем, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Р. Умеров, определенный в письме временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти, в настоящее время будет находиться в командировке за пределами Украины", — отметили в ведомстве.

Нардеп Ярослав Железняк, представляющий фракцию "Голос", сообщил, что парламентская временная следственная комиссия, которая рассматривает операцию НАБУ и САП "Мидас", дополнительно пригласила на заседание 5 мая ряд должностных лиц. Речь идет, в частности, о министре финансов Сергее Марченко, его заместителе Юрии Драганчуке, председателе правления "СенсБанка" Алексее Ступаке, его бывшем советнике Василии Веселом, а также председателе правления "Ощадбанка" Юрии Кационе.

Кроме того, по словам депутата, на заседание ВСК также были приглашены директор НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко, глава НБУ Андрей Пышный, глава Госфинмониторинга Филипп Пронин, руководитель АОЗ Арсен Жумадилов и представители Министерства обороны.

"НАБУ и САП официально обратились с просьбой перенести их заслушивание — готовят более основательные материалы. Мы за качество, а не формальность. Поэтому их часть (а она основная) переносим на следующую неделю. Сразу скажу дату: заслушивание НАБУ и САП состоится 14 мая на следующем заседании ВСК", — добавил он.

