Умєров не прийде на засідання слідчої комісії по "плівкам Міндіча": яка причина

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров не зможе взяти участь у засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії. Причиною його відсутності стало перебування у закордонному відрядженні разом із президентом України Володимир Зеленський.

Як повідомили у коментарі пресслужби РНБО, відповідну інформацію було передано тимчасовій слідчій комісії офіційними каналами зв’язку. Відповідь РНБО на запит народного депутата Ярослава Железняка на лист ТСК цитує "Українська правда"

"За результатами розгляду повідомляємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони Р. Умєров, визначений у листі тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, у цей час перебуватиме у відрядженні за межами України", — зазначили у відомстві.

Нардеп Ярослав Железняк, який представляє фракцію "Голос", повідомив, що парламентська тимчасова слідча комісія, яка розглядає операцію НАБУ та САП "Мідас", додатково запросила на засідання 5 травня низку посадовців. Йдеться, зокрема, про міністра фінансів Сергій Марченко, його заступника Юрія Драганчука, голову правління "СенсБанку" Олексія Ступака, його колишнього радника Василя Веселого, а також голову правління "Ощадбанку" Юрія Каціона.

Крім того, за словами депутата, на засідання ТСК також були запрошені директор НАБУ Семен Кривонос, керівник САП Олександр Клименко, голова НБУ Андрій Пишний, очільник Держфінмоніторингу Філіп Пронін, керівник АОЗ Арсен Жумаділов та представники Міністерства оборони.

"НАБУ та САП офіційно звернулись із проханням перенести їх заслуховування — готують більш ґрунтовні матеріали. Ми за якість, а не формальність. Тож їх частину (а вона основна) переносимо на наступний тиждень. Одразу скажу дату: заслуховування НАБУ і САП відбудеться 14 травня на наступному засіданні ТСК", — додав він.

