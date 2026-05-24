У Києві після атаки пошкоджений будинок, у якому розташовані квартири Зеленського та Міндіча (фото)

Внаслідок масованої атаки росіян пошкодження отримав будинок у Печерському районі міста Києва. У цій багатоповерхівці має квартиру президент України Володимир Зеленський.

Під час нічної атаки у неділю, 24 травня, був пошкоджений житловий багатоповерховий будинок на Грушевського, 9а у Києві, де розташована квартира президента Володимира Зеленського та підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча. Про це повідомляє "Українська правда".

За даними видання, пошкодження у будинку сталися через падіння уламків збитих протиповітряною обороною ворожих цілей.

У деяких квартирах вибиті вікна Фото: УП

Скло та сміття біля входу Фото: УП

На фото, які оприлюднило видання, помітна діра у будинку, розбиті вікна та скло на землі.

Комунальники ліквідовують наслідки атаки Фото: УП

У однєї з квартир вибило балконну раму

Також, як повідомляється, пошкодження отримав й бізнес-центр "Summit", розташований неподалік.

Будинок на Грушевського, 9а

Житловий комплекс, розташований у центрі Києва, отримав неофіційну назву Будинок-монстр. Він був зведений 2007 року. Замість 11-ти запроєктованих поверхів забудовник звів удвічі більше. Серед власників квартир, вартість яких становить не менше мільйона доларів, як встановлено, були президент-втікач Віктор Янукович, а також багато одіозних політиків та чиновників.

Також, у цьому будинку є квартира Володимира Зеленського та Тимура Міндіча, про що чинний президент розповідав журналістам ще у 2021 році.

Раніше повідомлялося, що під час війни Володимир Зеленський мешкає на Банковій.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Києву та області, застосувавши під час атаки різноманітні види озброєнь, починаючи від "Шахедів" та закінчуючи балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".

Рятувальники приймали виклики про пожежі та руйнування цивільної інфраструктури та житлових будинках на понад 40 локаціях в усіх районах столиці. Внаслідок ударів є загиблі, постраждали десятки людей.