Тушили пожар после предыдущей атаки: в Харькове в результате удара РФ погибли сотрудники ГСЧС

Враг вновь нанес удар по Харькову, когда на местах предыдущих ударов пожарные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям тушили пожар. В результате этого есть сообщения о погибших и раненых спасателях.

В результате повторного взрыва погибли пять спасателей, ещё как минимум пять получили ранения. Об этом ночью 15 июня сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"В Харькове во время тушения пожара, возникшего в результате повторного российского удара, погибли 5 спасателей ГСЧС. Еще как минимум 5 — ранены", — говорится в сообщении чиновника.

Стоит отметить, что о нападении на Харьков поздно вечером 14 июня сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, около 23:00 враг нанес удар по Холодногорскому району Харькова. В результате этой атаки вспыхнул пожар на одном из гражданских предприятий.

На месте этого возгорания работали подразделения ГСЧС. Именно в тот момент, когда пожарные продолжали работу, около 01:30 Терехов сообщил о повторных ударах россиян по Холодногорскому району Харькова.

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"В результате ударов по Холодногорскому району поступают сообщения о пострадавших", — написал мэр.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что враг нанес удар по объекту с помощью ракет.

Стоит отметить, что россияне не впервые наносят удары по ГСЧС. Так, в конце мая враг нанес удар по базе ГСЧС в столице, в результате чего сгорела вся спасательная техника и были зафиксированы разрушения.

Кроме того, в начале мая в результате ударов РФ в Полтавской области погибли сотрудники ГСЧС и "Нафтогаза".