Более 40 поврежденных локаций, много раненых: в ГСЧС рассказали о последствиях массированной атаки на Киев (фото)
В результате комбинированной атаки на Киев в ночь на 15 июня в десяти районах столицы зафиксированы разрушения и пожары. Под ударом врага оказались объекты инфраструктуры и жилые дома.
Последствия российского обстрела зафиксированы в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Голосеевском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах столицы. Об этом под утро сообщили в ГСЧС.
По предварительным данным спасателей, по состоянию на 05:00 последствия обстрела следующие:
- Оболонский район: загорелось около 30 автомобилей, вспыхнули пожары в складских помещениях. В одном из домов произошел пожар и обрушение между 3 и 4 этажами. Произошло попадание в 9-этажный дом;
- Подольский район: вспыхнули пожары в частном и многоквартирном домах;
- Печерский район: зафиксировано попадания в жилые дома, пожары. В одном из храмов произошло возгорание крыши на площади 800 кв. м.;
- Соломенский район: произошло е попадания в 9-этажный жилой дом с пожарами на 5–6 этажах;
- Голосеевский район: пожары в складском здании, зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры;
- Шевченковский район: попадание в нежилое здание, жилые дома и торговые объекты;
- Днепровский район: по предварительным данным, поврежден частный жилой дом;
- Деснянский район: возгорание на территории учебного заведения;
- Дарницкий район: падение обломков с последующим возгоранием;
- Святошинский район: повреждение жилых домов.
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также сообщил, что в целом в Киеве зафиксировано более 40 мест с повреждениями различного масштаба.
Кроме того, к утру число пострадавших в результате атаки на столицу возросло до 23 человек. Информация продолжает обновляться.
Напомним, во время российского нападения на территории Киево-Печерской лавры вспыхнул пожар.
Кроме того, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате нападения россиян 15 июня погибли 5 сотрудников ГСЧС.