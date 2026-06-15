Более 40 поврежденных локаций, много раненых: в ГСЧС рассказали о последствиях массированной атаки на Киев (фото)

В результате комбинированной атаки на Киев в ночь на 15 июня в десяти районах столицы зафиксированы разрушения и пожары. Под ударом врага оказались объекты инфраструктуры и жилые дома.

Последствия российского обстрела зафиксированы в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Голосеевском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах столицы. Об этом под утро сообщили в ГСЧС.

По предварительным данным спасателей, по состоянию на 05:00 последствия обстрела следующие:

Оболонский район: загорелось около 30 автомобилей, вспыхнули пожары в складских помещениях. В одном из домов произошел пожар и обрушение между 3 и 4 этажами. Произошло попадание в 9-этажный дом;

загорелось около 30 автомобилей, вспыхнули пожары в складских помещениях. В одном из домов произошел пожар и обрушение между 3 и 4 этажами. Произошло попадание в 9-этажный дом; Подольский район: вспыхнули пожары в частном и многоквартирном домах;

вспыхнули пожары в частном и многоквартирном домах; Печерский район: зафиксировано попадания в жилые дома, пожары. В одном из храмов произошло возгорание крыши на площади 800 кв. м.;

попадания в жилые дома, пожары. В одном из храмов произошло возгорание крыши на площади 800 кв. м.; Соломенский район: произошло е попадания в 9-этажный жилой дом с пожарами на 5–6 этажах;

е попадания в 9-этажный жилой дом с пожарами на 5–6 этажах; Голосеевский район : пожары в складском здании, зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры;

: пожары в складском здании, зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры; Шевченковский район: попадание в нежилое здание, жилые дома и торговые объекты;

попадание в нежилое здание, жилые дома и торговые объекты; Днепровский район: по предварительным данным, поврежден частный жилой дом;

по предварительным данным, поврежден частный жилой дом; Деснянский район: возгорание на территории учебного заведения;

возгорание на территории учебного заведения; Дарницкий район : падение обломков с последующим возгоранием;

: падение обломков с последующим возгоранием; Святошинский район: повреждение жилых домов.

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Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также сообщил, что в целом в Киеве зафиксировано более 40 мест с повреждениями различного масштаба.

Кроме того, к утру число пострадавших в результате атаки на столицу возросло до 23 человек. Информация продолжает обновляться.

Напомним, во время российского нападения на территории Киево-Печерской лавры вспыхнул пожар.

Кроме того, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате нападения россиян 15 июня погибли 5 сотрудников ГСЧС.