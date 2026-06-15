Россияне атаковали киностудию Довженко в Киеве: уничтожена крупнейшая в стране коллекция костюмов (видео)

Во время комбинированной массированной атаки на Киев в ночь на 15 июня россияне нанесли удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко.

В результате атаки российских войск на месте разразился сильный пожар. Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная.

В результате попадания снаряда был поврежден костюмерный цех. Пожар, разразившийся на территории киностудии, уничтожил уникальную коллекцию костюмов, которая была самой большой и старой в Украине.

"В студии хранилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц различной одежды", — отметила Бережная.

Кроме того, на территории киностудии были повреждены другие корпуса и сооружения. Все последствия нападения уточняются.

В настоящее время на месте продолжают работать спасательные и экстренные службы, ведутся работы по ликвидации последствий нападения и обеспечению безопасности.

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Стоит отметить, что Национальная киностудия имени Александра Довженко является одним из символов украинского кинематографа. На ней были сняты фильмы, которые стали частью национального культурного наследия, а также сформировали историю украинского кино.

На самой киностудии пока не прокомментировали нападение.

Напомним, что под утро Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о последствиях российского удара по Киеву: в столице под ударом оказались жилые дома и объекты инфраструктуры.

Кроме того, во время обстрела россияне атаковали Киево-Печерскую лавру в Киеве, в результате чего на месте вспыхнул сильный пожар. Митрополит Епифаний уже отреагировал на эту атаку.