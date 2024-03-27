Суд обязал УПЦ (МП) вернуть Успенский собор в государственную собственность

Во время судебного разбирательства прокуроры доказали, что Успенский собор передали УПЦ (МП) незаконно, ведь он является памятником культурного наследия.

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Суд обязал Киевскую митрополию УПЦ (МП) вернуть в государственную собственность объект культурного наследия национального значения — древний храм времен Киевской Руси — Успенский собор. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Прокуроры в суде доказали незаконность передачи здания Успенского собора. Ведь законодательством установлен прямой запрет отчуждения памятников культурного наследия, находящихся в государственной собственности", — говорится в сообщении.

Таким образом исполнительный комитет Каневского городского совета еще в 2003 году нарушил украинское законодательство и предоставил разрешение Украинской православной церкви (МП) оформить право собственности на памятник археологии, что стало основанием для регистрации права коллективной собственности.

"Суд признал незаконными и отменил решение исполкома Каневского горсовета, свидетельство о праве собственности на здание за УПЦ (МП), а также отменил государственную регистрацию вещного права на объект культурного наследия национального значения", — отметили в ОГП.

Ориентировочная стоимость здания Успенского собора составляет более 8,5 млн грн.

Поскольку исковое заявление окружной прокуратуры суд удовлетворил, Каневский городской совет и Киевская митрополия УПЦ (МП) обязаны его соблюсти.

Напомним, 5 января, завершила работу Комиссия для приема-передачи Успенского собора и Трапезной церкви в Киево-Печерской Лавре от Украинской Православной Церкви к государству. Однако на тот момент не было обязывающего приговора суда относительно Успенского собора.

26 декабря 2023 года Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором он пожаловался на то, что у церкви забирают два храма на территории монастырского комплекса. В своем обращении архиерей утверждал, что Успенский собор и Трапезная церковь в свое время были восстановлены силами братии монастыря и верующих.

Пресс-служба Православной церкви Украины 4 января сообщила, что в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры 7 января предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний совершит литургию по случаю Рождества Христова. Отмечалось, что богослужение будет совершено согласно соответствующему разрешению.