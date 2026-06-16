"Москва ляжет": командир СБС "Мадяр" передал россиянам послание перед атакой на НПЗ (фото)

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил поражение нефтеперерабатывающего завода в Москве.

На опубликованных в соцсетях фотографиях с беспилотниками для столицы РФ "птахи Мадяра" оставили красноречивое объяснение, дав понять, что атака оккупантов на Киево-Печерскую лавру 15 июня не останется безнаказанной.

"Лавра будет стоять века! Москва ляжет!", — гласит надпись.

"Мадяр" подчеркнул, что удары по России — это "экономика возмездия при абсолютном моральном преимуществе Украины над варварами".

"Вспышки горючки вместо вспышек гнева — прагматическая кара, без эмоций и лишних слов. Жить вам в ужасе ежесекундно, черви, территорией всех болот", — написал военный.

Он добавил, что сегодняшнее результативное поражение Московского НПЗ осуществлено силами "птахів" 1-го отдельного центра беспилотных систем в составе Сил беспилотных систем (СБС) совместно с СБУ, ГУР и другими подразделениями Сил обороны.

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"Конвеер возмездия работает", — резюмировал Бровди.

Напомним, утром 16 июня российские власти заявили о масштабной атаке беспилотников на Москву. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, за два часа силы ПВО якобы сбили 60 дронов.

Дроны атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы в районе Капотни, где после ударов вспыхнул пожар, а над городом поднялся черный столб дыма.

В МЧС Москвы сообщили, что пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода локализован, продолжаются работы по тушению.

Московский нефтеперерабатывающий завод (АО "Газпромнефть-МНПЗ") — это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, расположенное в московском районе Капотня. Его мощность переработки — 11 млн тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей Московского региона в бензине и авиакеросине.

Напомним, почему РФ взяла двухнедельную паузу между массированными обстрелами.

Также сообщалось, что дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае.