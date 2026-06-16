Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае: россиянам пришлось перекрыть трассу (видео)

В ночь на 16 июня ударные беспилотники атаковали нефтебазу в российской станице Полтавской Краснодарского края, в результате чего там разразился масштабный пожар.

Видео с последствиями удара БПЛА опубликовал мониторинговый Telegram-канал "Exilenova+".

"Полтавская область, Краснодарский край. Сообщается о нападении на нефтебазу", — говорится в подписи к видео.

Об атаке на нефтебазу сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

"В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что после атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала обстрел нефтебазы в Станице Полтавской.

Відео дня

Напомним, в ночь на 14 июня дроны нанесли удар по нефтебазе под российским Ярославлем.

Позже днём 14 июня Владимир Зеленский продемонстрировал результаты ударов ВСУ по объектам на территории России.