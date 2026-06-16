Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краю: росіянам довелось перекривати трасу (відео)

У ніч на 16 червня ударні безпілотники атакували нафтобазу у російській станиці Полтавській Краснодарського краю, внаслідок чого там спалахнула масштабна пожежа.

Відео з наслідками удару БПЛА, оприлюднив моніторинговий телеграм-канал "Exilenova+".

"Полтавська, Краснодарський край. Повідомляється про напад на нафтобазу", — йдеться у підписі до відео.

Атаку на нафтобазу підтвердили в Оперативному штабі Краснодраського краю.

"Через падіння уламків БПЛА сталася пожежа на нафтобазі в станиці Полтавській Красноармійського району. Загиблих і постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що після атаки безпілотників тимчасово перекрито трасу між станицею Полтавською та хутором Трудобеліковським.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ураження нафтобази у Станиці Полтавській.

Відео дня

Нагадаємо, у ніч на 14 червня дрони уразили нафтобазу біля російського Ярославля.

Пізніше вдень 14 червня Володимир Зеленський продемонстрував результати ударів ЗСУ по об'єктах у Росії.