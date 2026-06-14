План далекобійних санкцій: Зеленський продемонстрував результати ударів ЗСУ по об"єктах у Росії

У ніч на 14 червня українські безпілотники атакували низку важливих об'єктів у Росії, зокрема нафтові об'єкти.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ці удари, відзначивши успіхи українських військових у застосуванні "далекобійних санкцій" проти важливих об’єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, він повідомив, що було вражено нафтовий об’єкт у Ярославській області, за 700 км від українсько-російського кордону. Після атаки рух у бік Москви перекрили.

Також Зеленський повідомив про атаку на підприємство "Азот" у Тульській області, від діяльності якого залежать можливості виробництва вибухових речовин.

"У шести російських аеропортах було введено обмеження авіаруху, а з учорашнього вечора у 28 регіонах Росії оголошувалася повітряна тривога. Були влучання і по військовій логістиці окупанта на тимчасово окупованій території України", — констатував політик.

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Президент заявив, що удари на великі відстані по Росії та певні завдання щодо середньодальних ударів — це відповідь на відмову РФ завершити війну.

"Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати переговорів, але у відповідь отримали лише продовження агресії та спроби її розширити. Логічно, що війна повертається туди, звідки прийшла", — написав глава держави, додавши відео з результатами ударів.

Тим часом Telegram-канали Exilenova+ та ASTRA повідомляють, що під удар потрапив ФДКУ "Комбінат "Темп"" Росрезерву в Рибінську (Ярославська область), який використовується для зберігання палива. На об'єктах спалахнула пожежа, а очевидці публікують кадри з великою хмарою диму. Крім того, у місті пішов "нафтовий дощ".

Поки Україна позбавляє Росію засобів для продовження кровопролитної війни, російська армія продовжує воювати проти мирних громадян і знищувати цивільну інфраструктуру. Тільки за цей тиждень росіяни випустили по Україні 1920 ударних дронів, 1790 керованих авіаційних бомб і 17 ракет різних типів, повідомив Зеленський.

Нагадаємо, 12 червня дрони атакували Самарську область РФ: після ударів загорівся великий хімічний завод у Тольятті.

Тоді ж безпілотники долетіли до російського Татарстану: у Нижньокамську було зафіксовано вибухи та влучання.