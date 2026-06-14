План дальнобойных санкций: Зеленский показал результаты ударов ВСУ по объектам в РФ

В ночь на 14 июня украинские беспилотники атаковали ряд важных предприятий в РФ, включая нефтяные объекты.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары, отметив хорошие результаты украинских воинов в применении "дальнобойных санкций" по по важным объектам территории России и временно оккупированных территориях Украины.

В частности, он сообщил, что поражен нефтяной объект в Ярославской области, за 700 км от украиско-российской границы. После атаки движение в сторону Москвы перекрыли.

Также Зеленский сообщил об атаке по предприятию "Азот" в Тульской области, от деятельности которого зависят возможности производства взрывчатых веществ.

"В шести российских аэропортах были применены ограничения авиадвижения, а за период со вчерашнего вечера в 28 регионах России объявлялась воздушная тревога. Были попадания и по военной логистике оккупанта на временно оккупированной территории Украины", — констатировал политик.

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Президент заявил, что дальнобойные удары по России и определенные задачи в отношении мидлстрайков — это ответ на отказ РФ завершать войну.

"Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, и ответом явилось лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда пришла", — написал глава государства, добавив видео с результатами ударов.

Тем временем Telegram-каналы Exilenova+ и ASTRA сообщают, что под удар попал ФГКУ "Комбинат "Темп"" Росрезерва в Рыбинске (Ярославская область), который используется для хранения топлива. На объектах возник пожар, а очевидцы публикуют кадры с большим столом дыма. Кроме того, в городе пошел "нефтяной дождь".

Пока Украина лишает РФ средств для продолжения ведения кровопролитной войны, российская армия продолжает воевать с мирными гражданами и уничтожать гражданскую инфраструктуру. Только за эту неделю россияне выпустили по Украине 1920 ударных дронов, 1790 управляемых авиационных бомб и 17 ракет разных типов, сообщил Зеленский.

Напомним, 12 июня дроны атаковали Самарскую область РФ: после ударов загорелся крупный химический завод в Тольятти.

Тогда же беспилотники долетели до российского Татарстана: в Нижнекамске были зафиксированы взрывы и попадания.