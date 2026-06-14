Завод горит: дроны атаковали крупное химическое предприятие в Тульской области РФ (видео)

В ночь на 14 июня беспилотники атаковали Тульскую область России. Под ударом оказался город Новомосковск, где прогремела серия взрывов и были зафиксированы попадания.

По предварительным данным, дроны могли нанести удар по химическому заводу "Азот" в Новомосковске. Об атаке сообщили OSINT-аналитики.

"Местные жители сообщают, что подвергся атаке Новомосковский химический завод "Азот" в Новомосковске, Тульская область", — говорится в сообщении аналитиков.

В сети также появились кадры с места событий в Новомосковске. На видеороликах слышны взрывы и видна яркая вспышка в небе, появившаяся после ударов дронов.

В то же время на момент публикации официальных подтверждений нападения на предприятие не было. Местные власти умалчивают о последствиях.

Что известно о новомосковском "Азоте"

Согласно данным на официальном сайте предприятия, "Азот" является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений. Предприятие также считается одним из ключевых в отрасли по объему и ассортименту производимой продукции.

Відео дня

Новомосковский "Азот" производит продукцию, в том числе для военных целей. Ранее руководитель Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказывал, что производимая здесь аммиачная селитра используется в качестве компонента для производства взрывчатых веществ. Метанол, который выпускает завод, может служить сырьем для производства топлива, например, компонентов для ракетного топлива.

Аргон с завода используется в металлургии, в частности для сварки и термообработки металлов для оборонной промышленности.

Напомним, 12 июня дроны атаковали Самарскую область РФ: после ударов загорелся крупный химический завод в Тольятти.

Кроме того, 12 июня беспилотники долетели до российского Татарстана: в Нижнекамске были зафиксированы взрывы и попадания.