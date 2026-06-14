Завод горить: дрони атакували велике хімічне підприємство у Тульській області РФ (відео)

У ніч на 14 червня безпілотники атакували Тульську область Росії. Під ударом опинилося місто Новомосковськ, де прогриміла серія вибухів і зафіксовані влучання.

Попередньо, дрони могли вдарити по хімічному заводу "Азот" у Новомосковську. Про атаку повідомили OSINT-аналітики.

"Місцеві пишуть, що під атакою Новомосковський хімзавод "Азот" у Новомосковську, Тульська область", — йдеться у повідомленні аналітиків.

У мережі також поширили кадри з місця подій у Новомосковську. На відеороликах чутно вибухи та видно яскраву заграву у небі, яка з'явилася після ударів дронів.

Водночас офіційних підтверджень атаки по підприємству на момент публікації не було. Місцева влада наслідки замовчує.

Що відомо про Новомосковський "Азот"

Відповідно до даних на офіційному сайті підприємства, "Азот" є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив. Підприємство також вважається одним із ключових у галузі за кількістю та видами виробленої продукції.

Відео дня

Новомосковський "Азот" виготовляє продукцію зокрема і для воєнних цілей. Раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповідав, що вироблена тут аміачна селітра використовується як компонент для виробництва вибухових речовин. Метанол, який випускає завод, може слугувати сировиною для виробництва пального, наприклад, компонентів для ракетного пального.

Аргон із заводу використовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів для оборонної промисловості.

Нагадаємо, 12 червня дрони атакували Самарську область РФ: після ударів загорівся великий хімічний завод у Тольятті.

Також 12 червня безпілотники долетіли до російського Татарстану: у Нижньокамську зафіксували вибухи і влучання.