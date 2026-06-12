Дрони атакували Самарську область РФ: палає великий хімічний завод у Тольятті (відео)

Під ранок 12 червня безпілотники дісталися Самарської області Росії, атакувавши хімічний завод "Тольяттікаучук".

Після серії вибухів у місті Тольятті, де розташований завод, здійнявся густий чорний дим: на території підприємства спалахнула пожежа. Про це повідомили OSINT-канали.

"Сили оборони ударними БпЛА влупили по хімічному заводу "Тольяттікаучук" у Самарській області. На обʼєкті пожежа", — пишуть аналітики.

На кадрах, що поширюють у мережі, чутно звуки вибухів, а також прольоту безпілотників у небі над містом. Водночас офіційних підтверджень ураження заводу на момент публікації не було.

Станом на 05:20 годину атака на Тольятті продовжувалася. У місті активно працювали російські сили протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

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Аналітики припускають, що атака могла відбутися за допомогою дронів FP-1, які виробляє компанія Fire Point. Однак українські військові поки не підтверджували цю інформацію.

Що відомо про завод "Тольяттікаучук"

"Тольяттікаучук" — нафтохімічне підприємство у російському місті Тольятті Самарської області, яке виробляє синтетичний каучук та хімічні компоненти, що використовуються у виробництві шин та гумотехнічних виробів.

Підприємство вважається одним із найбільших у регіоні. Дані з відкритих джерел свідчать, що завод випускає каучуки чотирьох марок, вуглеводневі фракції, продукти органічного синтезу та присадки до бензинів.

Нагадаємо, також цієї ночі безпілотники атакували окупований Сімферополь: після ударів почалися перебої зі світлом, у мережі пишуть про ураження Сімферопольської ТЕЦ.

Напередодні уночі дрони уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краю РФ.