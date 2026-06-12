Сімферополь атакували дрони: після серії ударів почалися перебої зі світлом (відео)
У ніч на 12 червня окупований Крим опинився під атакою дронів. У Сімферополі після тривалої атаки почало мигати світло, у місті зафіксовані влучання.
За попередньою інформацією, дрони цієї ночі могли атакувати Сімферопольську теплову електростанцію (ТЕЦ), що й могло спричинити перебої зі світлом у місті. Про це повідомили OSINT-канали.
"В Сімферополі прильоти. Попередньо, горить Сімферопольська ТЕЦ. Повідомляють про перебої з електропостачанням, місто вже тривалий час під атакою ударників", — пишуть аналітики.
Водночас офіційних підтверджень атаки на об'єкт на момент публікації не було. У мережі поширили кадри, на яких чутно звуки вибухів та яскраві спалахи.
Згодом з'явилися додаткові кадри наслідків атаки БпЛА на Сімферополь. На них видно пожежу, що здійнялася біля Сімферопольської ТЕЦ.
Telegram-канал "Крымский ветер" також повідомляв, що гучний вибух було чутно у селах Донське та Мар'їно Сімферопольського району. Вибух був такої сили, що у будинках трусилися вікна. Однак поки невідомо, що його спричинило.
Згодом вибухи та стрілянину ППО було чутно у Нижньогірському та Червоногвардійському районах. На військовому аеродромі росіян "Саки" також було чутно серію вибухів, а також активну роботу ППО.
Окупаційна влада про наслідки атаки дронів мовчить. У мережі пишуть, що лише після години атаки мешканцям Сімферополя почали надходити оповіщення про загрозу.
Нагадаємо, у ніч на 11 червня українські дрони уразили 4 моста на під'їзді до окупованого Криму.
Також 10 червня з'явилися супутникові знімки знищеного ударами дронів Чонгарського моста, який з’єднує материкову частину України з тимчасово окупованим Кримом.