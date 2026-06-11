"Є пошкодження": дрони ЗСУ уразили 4 моста на під'їздах до Криму, деталі

У ніч на 11 червня в Херсонській області були атаковані чотири мости на під’їздах до тимчасово окупованого Криму. За попередніми даними, частину транспортної інфраструктури пошкоджено.

Як повідомив "гауляйтер" Володимир Сальдо на своїй сторінці у Telegram, ЗСУ нібито завдали ударів по чотирьох мостах у регіоні. За його словами, вночі під атакою опинилися переправи через Північно-Кримський канал у районах Преображенки та Мирного, автомобільний міст у напрямку Перекоп — Армянськ, а також міст поблизу населеного пункту Ставки.

"За попередньою інформацією, зафіксовано пошкодження. Фахівці проводять обстеження та уточнюють стан конструкцій", — йдеться в його дописі.

Також він заявив, що російські сили ППО за ніч нібито збили 45 ударних безпілотників. Та попри це, за їхніми даними, Україна продовжує завдавати ударів по транспортній інфраструктурі регіону.

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У Херсонській області вночі повідомили про ураження 4 мостів на під"їздах до окупованого Криму. Фото: Deep State

Окремо повідомляється, що станом на 10:22 у Херсонській області зберігалася загроза застосування безпілотних літальних апаратів. Інформація щодо руху транспорту та можливих термінів відновлення пошкоджених об’єктів наразі уточнюється.

Варто зауважити, що офіційні українські джерела, зокрема у Збройних силах України, наразі не коментували інформацію щодо ймовірного ураження чотирьох мостів.

Нагадаємо, що цієї ночі окупований Крим зазнав атаки безпілотників. Зокрема, вибухи лунали в різних районах півострова. За попередніми даними, у результаті ударів міг бути пошкоджений автомобільний міст в Армянську. Також вибухи місцеві чули у Сімферополі та Севастополі.

Удари по мостах, що з’єднують материкову частину України з Кримом — що про це відомо

7 червня в районі Чонгара на тимчасово окупованій Херсонщині внаслідок нічної атаки безпілотників було пошкоджено міст, який російські війська використовували для сполучення з окупованим Кримом. Після цього окупаційна влада перекрила рух через пункт пропуску "Джанкой" і перенаправила транспорт через "Армянськ" та "Перекоп".

Згодом цей міст знову був атакований 9 червня. За словами Володимира Сальдо, об’єкт отримав нові пошкодження, через що рух транспорту довелося зупинити.

Ба більше, 10 червня у Центрі протидії дезінформації заявили, що міст фактично зруйнований, а російська сторона намагається приховати реальний стан об’єкта на тимчасово окупованих територіях.