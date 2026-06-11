"Есть повреждения": дроны ВСУ поразили 4 моста на подъездах к Крыму, детали

В ночь на 11 июня в Херсонской области были атакованы четыре моста на подъездах к временно оккупированному Крыму. По предварительным данным, часть транспортной инфраструктуры повреждена.

Как сообщил "гауляйтер" Владимир Сальдо на своей странице в Telegram, ВСУ якобы нанесли удары по четырем мостам в регионе. По его словам, ночью под атакой оказались переправы через Северо-Крымский канал в районах Преображенки и Мирного, автомобильный мост по направлению Перекоп — Армянск, а также мост вблизи населенного пункта Ставки.

"По предварительной информации, зафиксированы повреждения. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций", — говорится в его сообщении.

Также он заявил, что российские силы ПВО за ночь якобы сбили 45 ударных беспилотников. Но несмотря на это, по их данным, Украина продолжает наносить удары по транспортной инфраструктуре региона.

Відео дня

В Херсонской области ночью сообщили о поражении 4 мостов на подъездах к оккупированному Крыму. Фото: Deep State

Отдельно сообщается, что по состоянию на 10:22 в Херсонской области сохранялась угроза применения беспилотных летательных аппаратов. Информация о движении транспорта и возможных сроках восстановления поврежденных объектов пока уточняется.

Стоит заметить, что официальные украинские источники, в частности в Вооруженных силах Украины, пока не комментировали информацию о вероятном поражении четырех мостов.

Напомним, что этой ночью оккупированный Крым подвергся атаке беспилотников. В частности, взрывы раздавались в разных районах полуострова. По предварительным данным, в результате ударов мог быть поврежден автомобильный мост в Армянске. Также взрывы местные слышали в Симферополе и Севастополе.

Удары по мостам, соединяющим материковую часть Украины с Крымом — что об этом известно

7 июня в районе Чонгара на временно оккупированной Херсонщине в результате ночной атаки беспилотников был поврежден мост, который российские войска использовали для сообщения с оккупированным Крымом. После этого оккупационные власти перекрыли движение через пункт пропуска "Джанкой" и перенаправили транспорт через "Армянск" и "Перекоп".

Впоследствии этот мост снова был атакован 9 июня. По словам Владимира Сальдо, объект получил новые повреждения, из-за чего движение транспорта пришлось остановить.

Более того, 10 июня в Центре противодействия дезинформации заявили, что мост фактически разрушен, а российская сторона пытается скрыть реальное состояние объекта на временно оккупированных территориях.