Крым под массированной атакой дронов: в сети сообщают о повреждении моста (фото)

Поздно вечером среды и после полуночи в ночь на 11 июня оккупированный Крым оказался под атакой беспилотников. В сети пишут также о вероятном ракетном ударе по Севастополю.

В результате ночной атаки в Крыму, предварительно, повреждения получил автомобильный мост в Армянске. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

"Попали автомостом в Армянске, есть повреждения, горели фуры", — говорится в сообщении.

В то же время официального подтверждения этой информации пока не поступало. Однако перед этим очевидцы информировали о серии взрывов в Армянске, звуках пролета беспилотников и активной работе сил противовоздушной обороны.

Карта, на которой обозначен вероятно атакованный этой ночью мост в Армянске Фото: Крымский ветер

Также перед этим серия взрывов прогремела в Симферополе и Севастополе. В некоторых районах Севастополя после взрывов начались перебои со светом, сообщили в сети.

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Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев атаку на город подтвердил. По его данным, российская ПВО якобы сбила не менее 20 беспилотников в разных районах Севастополя.

"Сбито более 20 БпЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент", — сообщил оккупационный чиновник.

Подробностей атаки и последствий Развожаев не разглашал.

В Симферополе после взрывов поднялся пожар. Однако что горит пока информации нет.

В ночь на 11 июня беспилотники поразили Афипский НПЗ в Краснодаре: на месте поднялся пожар.

Напомним, 10 июня появились спутниковые снимки уничтоженногого Чонгарского моста.