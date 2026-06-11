Крим під масованою атакою дронів: у мережі повідомляють про пошкодження моста (фото)

Пізно увечері середи та після опівночі у ніч на 11 червня окупований Крим опинився під атакою безпілотників. У мережі пишуть також про ймовірний ракетний удар по Севастополю.

Внаслідок нічної атаки у Криму, попередньо, пошкоджень зазнав автомобільний міст в Армянську. Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал "Крымский ветер".

"Потрапили автомостом в Армянську, є пошкодження, горіли фури", — йдеться у повідомленні.

Водночас офіційного підтвердження цієї інформації поки що не надходило. Проте перед цим очевидці інформували про серію вибухів в Армянську, звуки прольоту безпілотників та активну роботу сил протиповітряної оборони.

Карта, на якій позначено ймовірно атакований цієї ночі міст в Армянську Фото: Крымский ветер

Також перед цим серія вибухів прогриміла у Сімферополі та Севастополі. У деяких районах Севастополя після вибухів почалися перебої зі світлом, повідомили у мережі.

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Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв атаку на місто підтвердив. За його даними, російська ППО нібито збила щонайменше 20 безпілотників у різних районах Севастополя.

"Збито понад 20 БпЛА в районі Північної сторони, Севастопольської бухти, Парку Перемоги, Балаклави та мису Фіолент", — повідомив окупаційний чиновник.

Подробиць атаки та наслідків Развожаєв не розголошував.

У Сімферополі після вибухів здійнялася пожежа. Однак що горить поки інформації немає.

У ніч на 11 червня безпілотники уразили Афіпський НПЗ у Краснодарі: на місці здійнялася пожежа.

Нагадаємо, 10 червня з'явилися супутникові знімки знищеногого Чонгарського мосту.