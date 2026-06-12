Симферополь подвергся атаке дронов: после серии ударов начались перебои с электричеством (видео)

В ночь на 12 июня оккупированный Крым подвергся атаке дронов. В Симферополе после продолжительной атаки начались перебои с освещением, в городе зафиксированы попадания.

По предварительной информации, этой ночью дроны могли атаковать Симферопольскую тепловую электростанцию (ТЭЦ), что и могло вызвать перебои с электричеством в городе. Об этом сообщили OSINT-каналы.

"В Симферополе обстрелы. По предварительным данным, горит Симферопольская ТЭЦ. Сообщают о перебоях с электроснабжением, город уже долгое время подвергается обстрелам", — пишут аналитики.

В то же время на момент публикации официальных подтверждений атаки на объект не было. В сети появились кадры, на которых слышны звуки взрывов и видны яркие вспышки.

Впоследствии появились дополнительные кадры последствий атаки БПЛА на Симферополь. На них виден пожар, разгоревшийся возле Симферопольской ТЭЦ.

Відео дня

Telegram-канал "Крымский ветер" также сообщал, что громкий взрыв был слышен в селах Донское и Марьино Симферопольского района. Взрыв был настолько сильным, что в домах задрожали окна. Однако пока неизвестно, что его вызвало.

Впоследствии взрывы и стрельбу ПВО было слышно в Нижнегорском и Красногвардейском районах. На российском военном аэродроме "Саки" также слышалась серия взрывов, а также активная работа ПВО.

Оккупационные власти умалчивают о последствиях атаки дронов. В сети пишут, что только через час после атаки жителям Симферополя начали поступать оповещения об угрозе.

Напомним, в ночь на 11 июня украинские дроны нанесли удары по четырём мостам на подъезде к оккупированному Крыму.

Также 10 июня появились спутниковые снимки Чонгарского моста, соединившего материковую часть Украины с временно оккупированным Крымом, который был разрушен в результате ударов дронов.