Дроны атаковали Самарскую область РФ: в Тольятти горит крупный химический завод (видео)

Ранним утром 12 июня беспилотники достигли Самарской области России и атаковали химический завод "Тольяттикаучук".

После серии взрывов в городе Тольятти, где расположен завод, поднялся густой черный дым: на территории предприятия вспыхнул пожар. Об этом сообщили OSINT-каналы.

"Силы обороны нанесли удар с помощью ударных БПЛА по химическому заводу "Тольяттикаучук" в Самарской области. На объекте пожар", — пишут аналитики.

На кадрах, распространяемых в сети, слышны звуки взрывов, а также пролета беспилотников в небе над городом. При этом на момент публикации официальных подтверждений об ударе по заводу не было.

По состоянию на 05:20 атака на Тольятти продолжалась. В городе активно действовали российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

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Аналитики предполагают, что атака могла быть осуществлена с помощью дронов FP-1, производимых компанией Fire Point. Однако украинские военные пока не подтвердили эту информацию.

Что известно о заводе "Тольяттикаучук"

"Тольяттикаучук" — нефтехимическое предприятие в российском городе Тольятти Самарской области, производящее синтетический каучук и химические компоненты, используемые в производстве шин и резинотехнических изделий.

Предприятие считается одним из крупнейших в регионе. Данные из открытых источников свидетельствуют о том, что завод выпускает каучуки четырёх марок, углеводородные фракции, продукты органического синтеза и присадки к бензинам.

Напомним, что также этой ночью беспилотники атаковали оккупированный Симферополь: после ударов начались перебои с электричеством, в сети пишут о поражении Симферопольской ТЭЦ.

Накануне ночью дроны нанесли удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае РФ.