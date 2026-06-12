Дрони долетіли до російського Татарстану: у Нижньокамську вибухи і влучання (відео)

Уранці 12 червня у Республіці Татарстан, що входить до складу РФ, оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Дрони атакували місто Нижньокамськ, що за понад 1100 кілометрів від кордону з Україною.

Після серії вибухів у місті здійнявся дим у кількох місцях та зафіксовані влучання по місцевому підприємству. Про атаку розповіли OSINT-канали.

Аналітики пишуть, що під ударом, ймовірно, міг опинитися завод "СИБУР". З відкритих джерел відомо, що підприємство вважається одним із найбільших нафтохімічних виробництв Європи, що спеціалізується на випуску синтетичних каучуків, пластиків та базових полімерів. Основні потужності компанії розташовані саме на території Татарстану.

Інший моніторинговий канал уточнив, що під атакою у Нижньокамську, ймовірно, було підприємство "Нижньокамськнафтохім", яке входить до російського холдингу "СИБУР".

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Варто зауважити, що офіційного підтвердження атаки по підприємству на момент публікації не було.

Аналітики також пишуть, що російська протиповітряна оборона намагалася протидіяти атаці за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Однак результатом цієї протидії стало влучання у житлову багатоповерхівку, де здійнялася пожежа на верхніх поверхах будівлі.

У Нижньокамську РЕБ спрямував дрон у житлову багатоповерхівку Фото: Exilenova+

Російська влада поки не розкривала наслідків атаки на регіон.

Варто зазначити, що "Росавіація" запровадила близько 04:00 години обмеження на роботу низки аеропортів по всій Росії. РосЗМІ писали зокрема про аеропорти Волгограда, Казані, Нижньокамська, Пензи, Самари, Саратова, Ульянівська та Чебоксар.

Також уранці 12 червня безпілотники атакували Самарську область Росії, уразивши великий хімічний завод "Тольяттікаучук".

Уночі 12 червня дрони атакували окупований Сімферополь: після серії ударів здійнялася пожежа у районі місцевої ТЕЦ і почалися перебої зі світлом.