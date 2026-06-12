Дроны долетели до российского Татарстана: в Нижнекамске взрывы и попадания (видео)

Утром 12 июня в Республике Татарстан, входящей в состав РФ, объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны БПЛА. Дроны атаковали город Нижнекамск, расположенный более чем в 1100 километрах от границы с Украиной.

После серии взрывов в городе в нескольких местах поднялся дым, а также были зафиксированы попадания по местному предприятию. Об атаке сообщили OSINT-каналы.

Аналитики пишут, что под ударом, вероятно, мог оказаться завод "СИБУР". Из открытых источников известно, что предприятие считается одним из крупнейших нефтехимических производств Европы, специализирующимся на выпуске синтетических каучуков, пластиков и базовых полимеров. Основные мощности компании расположены именно на территории Татарстана.

Другой мониторинговый канал уточнил, что под ударом в Нижнекамске, вероятно, находилось предприятие "Нижнекамскнефтехим", входящее в состав российского холдинга "СИБУР".

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Стоит отметить, что на момент публикации официального подтверждения атаки на предприятие не было.

Аналитики также отмечают, что российская противовоздушная оборона пыталась противодействовать атаке с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако в результате этих действий произошло попадание в жилой многоэтажный дом, где на верхних этажах здания разразился пожар.

В Нижнекамске РЭБ направил дрон на жилой многоэтажный дом Фото: Exilenova+

Российские власти пока не сообщают о последствиях нападения на регион.

Стоит отметить, что "Росавиация" ввела около 04:00 ограничения на работу ряда аэропортов по всей России. Российские СМИ писали, в частности, об аэропортах Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар.

Кроме того, утром 12 июня беспилотники атаковали Самарскую область России, нанеся удар по крупному химическому заводу "Тольяттикаучук".

Ночью 12 июня дроны атаковали оккупированный Симферополь: после серии ударов в районе местной ТЭЦ вспыхнул пожар и начались перебои с электричеством.