Рух у бік Москви перекрито: дрони уразили нафтобазу біля російського Ярославля (відео)

Під ранок 14 червня безпілотники атакували Ярославську область у Росії, вдаривши по нафтобазі у Рибінську.

На тлі атаки на регіон місцева влада перекрила рух на виїзді з Ярославля у бік Москви. Про це повідомили російські медіа.

Тим часом OSINT-канали інформували, що у Рибінську, який за близько 700 кілометрів від кордону з Україною, здійнялася сильна пожежа на нафтобазі. На кадрах, які поширюють у мережі, видно великі стовпи диму, що здіймаються у небо.

Інший моніторинговий ресурс уточнив, що під ударом БпЛА опинилася нафтобаза "Темп" у Рибінську. Відомо, що цей об'єкт входить до системи російського резерву та призначений для зберігання великих обсягів пального. Також відомо, що ця нафтобаза є важливою ланкою у системі зберігання та розподілу нафтопродуктів у північно-східній частині РФ.

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Варто зазначити, що перед цим, близько 04:00 години, губернатор Ярославської області Михайло Євраєв попереджав мешканців про загрозу БпЛА у регіоні.

"Підрозділи Міністерства оборони та силових відомств ведуть роботу з відбиття атаки", — писав чиновник.

При цьому офіційних підтверджень удару по нафтобазі у Рибінську на момент публікації не було.

Нагадаємо, також цієї ночі дрони атакували Тульську область РФ. Аналітики писали, що у місті Новомосковськ БпЛА вдарили по хімічному заводу "Азот", внаслідок чого на місці здійнялася пожежа.

Днями безпілотники також атакували Самарську область РФ, уразивши великий хімічний завод "Тольяттікаучук" у місті Тольятті.