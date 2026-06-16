Жорсткі обмеження після українських ударів: найбільша мережа АЗС РФ ввела ліміти на пальне

"Татнефть" запровадила тимчасові обмеження на продаж бензину та дизельного пального на всіх своїх автозаправних станціях у Росії. Також на АЗС компанії наразі приймають лише готівку.

Про це повідомили на гарячій лінії компанії, передає російський “Інтерфакс”.

“Наразі на всій мережі АЗС "Татнефти" запроваджено обмеження”, — повідомили в компанії.

За словами оператора гарячої лінії, окрім лімітів на відпуск пального, діють також обмеження щодо оплати.

“Приймається лише готівка”, — зазначили в компанії.

Як повідомив кореспондент “Інтерфаксу”, на АЗС у Челябінську водіїв інформують, що через технічні причини максимальний обсяг відпуску бензину для легкових автомобілів становить 30 літрів.

Продаж дизельного пального обмежено 60 літрами для легкових авто та 300 літрами для вантажного транспорту.

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Обмеження діють на всій мережі АЗС “Татнефти” в Росії.

Раніше російські ЗМІ та Telegram-канали повідомляли про проблеми з паливом у низці великих міст РФ. Зокрема, у Москві, Санкт-Петербурзі, Казані та Набережних Челнах на окремих АЗС мережі “Татнефть” запроваджували обмеження на відпуск бензину — до 20–25 літрів на одного клієнта.

За даними каналу Supernova+, дефіцит пального пов’язували з наслідками ударів по Нижньокамському нафтопереробному заводу. Російські медіа також писали, що частина заправок мережі тимчасово не працювала, а на тих АЗС, які залишалися відкритими, фіксувалося зростання цін на бензин.

Нагадаємо, на початку червня безпілотники атакували Санкт-Петербург. Під удар потрапив АТ “Петербурзький нафтовий термінал” — найбільший нафтопереробний комплекс на північному заході Росії.

Також раніше повідомлялося про проблеми з авіаційним паливом у РФ. Низка великих аеропортів, зокрема в Махачкалі, Мінеральних Водах, Краснодарі, Астрахані та Нижньому Новгороді, попередила пілотів про обмеження на заправку літаків.