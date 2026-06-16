Жесткие ограничения после украинских ударов: крупнейшая сеть АЗС в России ввела ограничения на продажу топлива

"Татнефть" ввела временные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на всех своих автозаправочных станциях в России. Кроме того, на АЗС компании в настоящее время принимают только наличные.

Об этом сообщили на горячей линии компании, передает российское агентство "Интерфакс".

"В настоящее время на всей сети АЗС "Татнефти" введены ограничения", — сообщили в компании.

По словам оператора горячей линии, помимо лимитов на отпуск топлива, действуют также ограничения на оплату.

"Принимаются только наличные", — отметили в компании.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", на АЗС в Челябинске водителей информируют, что по техническим причинам максимальный объем отпуска бензина для легковых автомобилей составляет 30 литров.

Продажа дизельного топлива ограничена 60 литрами для легковых автомобилей и 300 литрами для грузового транспорта.

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Ограничения действуют на всей сети АЗС "Татнефти" в России.

Ранее российские СМИ и Telegram-каналы сообщали о проблемах с топливом в ряде крупных городов РФ. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Набережных Челнах на отдельных АЗС сети "Татнефть" вводили ограничения на отпуск бензина — до 20–25 литров на одного клиента.

По данным канала Supernova+, дефицит топлива связывали с последствиями ударов по Нижнекамскому нефтеперерабатывающему заводу. Российские СМИ также писали, что часть заправок сети временно не работала, а на тех АЗС, которые оставались открытыми, фиксировался рост цен на бензин.

Напомним, в начале июня беспилотники атаковали Санкт-Петербург. Под удар попало ОАО "Петербургский нефтяной терминал" — крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс на северо-западе России.

Также ранее сообщалось о проблемах с авиационным топливом в РФ. Ряд крупных аэропортов, в частности в Махачкале, Минеральных Водах, Краснодаре, Астрахани и Нижнем Новгороде, предупредил пилотов об ограничениях на заправку самолетов.