В России ограничили продажу бензина: проблемы уже фиксируют в Москве и Петербурге

Жители российских мегаполисов начали ощущать нехватку бензина. Кризис добрался даже до Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.

Во многих крупных российский городах местные жители почувствовали дефицит топлива. Об этом сообщает канал Supernova+.

Кроме роста цен на бензин, в некоторых мегаполисах уже ввели лимиты на заправках.

К примеру, в сети АЗС "Татнефть" в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Казани и Набережных Челнах в Татарстане дают по 20-25 литров топлива в одни руки.

К нехватке бензина по всей структуре нефтяной компании привели удары по Нижнекамскому НПЗ, отмечают на канале.

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Российские СМИ также сообщают, что часть заправок сети "Татнефть" вообще закрыта, а водителей предупреждают, что на АЗС работают только магазины.

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На АЗС работает только магазин Фото: из открытых источников

При этом, на тех немногих заправках, которые еще работают, литр 95-го бензина подорожал с 70 до 79 рублей, то есть примерно с 43,28 гривен подскочив сразу до 48,85 гривен.

Напомним, в начале июня ударные беспилотники атаковали Санкт-Петербург, поразив крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс на северо-западе России — АО "Петербургский нефтяной терминал".

Фокус писал, что в России возникли проблемы и с авиационным топливом. Сразу несколько крупных российских аэропортов в Махачкале, Минеральных Водах, Краснодаре, Астрахани и Нижнем Новгороде выпустили предупреждения для пилотов об ограничениях на заправку воздушных судов.