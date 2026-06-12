Удары по ключевым объектам РФ: Генштаб раскрыл новые подробности ударов по заводам в Татарстане

В ночь на 12 июня Силы обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске (Республика Татарстан), а также по комбинату "Тольяттикаучук" в Самарской области (Россия). На территории всех трех предприятий подтверждены пожары.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По данным военных, ударам подверглись нефтеперерабатывающие заводы "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске. На обоих предприятиях подтверждено попадание по целям и возникновение пожаров.

В Генштабе отметили, что "ТАНЕКО" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России с проектной мощностью более 16 миллионов тонн нефти в год. Завод производит дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.

Предприятие "ТАИФ-НК" специализируется на глубокой переработке нефти и газового конденсата. Его продукция используется как для массового топливного рынка, так и для нефтехимической отрасли и военных нужд.

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Кроме того, украинские подразделения нанесли удар по комбинату "Тольяттикаучук" в Самарской области. Предприятие производит синтетические каучуки, мономеры, фракции и высокооктановые присадки к бензину.

"Подтверждено поражение цели и возгорание на территории комбината", — сообщили в Генштабе.

Кроме того, Силы обороны нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам российских войск в районах Обести и Искры Курской области, а также вблизи Маринского в Херсонской области. Также были зафиксированы поражения по пунктам управления противника в районах Воскресенки и Покровска, а также по узлу связи вблизи Веселого в Донецкой области.

Украинские военные также нанесли удары по району сосредоточения личного состава РФ на полигоне "Восточный" вблизи Новопетровки в Запорожской области, по полевому артиллерийскому складу возле Рыбьянцево в Луганской области и по логистическому складу оккупантов в Мариуполе.

Отдельно в Генштабе сообщили об уточнении результатов удара по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ, нанесенного 10 июня. По данным военных, подтверждено попадание в установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, а также в резервуар РВС-2000. После этого завод прекратил работу.

Напомним, что утром 12 июня дроны атаковали Нижнекамск в российском Татарстане. После взрывов в городе было зафиксировано задымление и поступили сообщения о попадании в одно из предприятий.

OSINT-аналитики предполагали, что под ударом могли оказаться завод "СИБУР" или предприятие "Нижнекамскнефтехим". Также мониторинговые каналы сообщали о пожаре в жилом многоэтажном доме после применения российских средств РЭБ.

Кроме того, беспилотники атаковали завод "Тольяттикаучук" в Самарской области РФ. После серии взрывов на территории предприятия возник пожар, а над заводом поднялся густой дым. Об ударе по объекту сообщили OSINT-аналитики.

Ранее, в ночь на 15 мая, российские власти заявили об одной из самых масштабных атак украинских беспилотников с начала полномасштабной войны. В Минобороны РФ утверждали, что над территорией страны и оккупированным Крымом якобы зафиксировали 355 дронов.

Тогда, по данным российской стороны, под ударом оказались Рязанская и Белгородская области, а также Краснодарский край. В Рязани сообщали о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе, а в Ейске — о взрывах вблизи военного аэродрома. Местные власти также заявляли о повреждении жилых домов и работе систем противовоздушной обороны.