Украина запустила по целям Российской Федерации рекордное количество дронов, превзойдя атаку марта 2026 года, написали росСМИ. Министерство обороны РФ сообщило о налете 355 дронов в ночь на 15 мая, а предыдущее достижение — 389 беспилотников 25 марта. Какие российские регионы и районы ВОТ попали под новый массированный налет украинских БпЛА?

На очередной рекордный удар дронов Сил обороны Украины обратило внимание росСМИ "Агентство. Новости" в Telegram-канале. При этом они полагаются на отчеты Минобороны РФ, поскольку официальных подсчетов не существует. Массированность и успешность атаки подтверждается кадрами из Рязани, из других регионов РФ. Начался пожар на Рязанском НПЗ, также было громко в Белгороде и возле военного объекта ВС РФ в Ейске.

В заметке росСМИ подытожили ночную атаку дронов на РФ. Согласно данным Минобороны, беспилотники добрались до Каспийского моря, летали над акваторией Азовского моря и задели европейские области. В перечне — 17 областей РФ и оккупированный Крым. Воздушные атаки охватили цели от Белгорода и Брянска до Москвы и Калмыкии, заверило российское командование.

Взрывы в РФ — детали поражений 15 мая

Рязанская область. В Рязани в результате воздушной атаки поврежден дом в Рязани, декорированный цветами российского флага и построенный в 2018 году на Касимовском шоссе, и еще один дом на ул. OSINTеры росСМИ Astra установили, что дроны поразили НПЗ — предприятие нефтяной отрасли РФ, которое принадлежит корпорации "Роснефть". Аналитики также отметили, что наиболее пострадавший дом "Триколор", в котором погибли трое россиян, вероятно, попал под удар ПВО РФ, поскольку не слышали характерного звука полета дрона. Между тем неподалеку от этого сооружения — приборостроительный завод из структуры "Ростех", который работает на российскую армию.

Краснодарский край. На канале Exilinova+ появилось фото из Ейска — дым, который поднялся ночью во время атаки БпЛА. Согласно данным Astra, могло гореть на аэродроме 859 учебный центр авиации МВФ РФ.

Белгородская область. Согласно данным местных властей и канала "Пепел", под удар могла попасть Белгородская ТЭЦ. О раненых россиянах и о последствиях атаки данных нет.

Отметим, Фокус писал о результатах ночной атаки дронов и о взрывах в РФ в ночь на 15 мая. Среди прочих, ночью действительно стало известно об ударе по Рязанскому НПЗ. На видео из соцсетей показали вспышки огня, звуки взрывов и столбы дыма, которые затянули город за 500 км от Украины.

Напоминаем, в росСМИ написали о "нефтяном дожде", который накрыл Рязань после удара дронов по НПЗ 15 мая. Тем временем командующий СБС Роберт Бровди показал кадры поражения корабля в Бердянске и самолета-амфибии в Ейске.